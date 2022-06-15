https://ria.ru/20220615/kurs-1795515806.html

Официальный курс доллара на четверг составил 56,66 рубля

Официальный курс доллара на четверг составил 56,66 рубля - РИА Новости, 15.06.2022

Официальный курс доллара на четверг составил 56,66 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 43,02 копейки, до 56,6624 рубля, курс евро - на 12,77 копейки, до 59,1204 рубля,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:22

2022-06-15T16:22

2022-06-15T16:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 43,02 копейки, до 56,6624 рубля, курс евро - на 12,77 копейки, до 59,1204 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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