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Официальный курс доллара на четверг составил 56,66 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 56,66 рубля - РИА Новости, 15.06.2022
Официальный курс доллара на четверг составил 56,66 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 43,02 копейки, до 56,6624 рубля, курс евро - на 12,77 копейки, до 59,1204 рубля,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:22
2022-06-15T16:22
2022-06-15T16:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 43,02 копейки, до 56,6624 рубля, курс евро - на 12,77 копейки, до 59,1204 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Официальный курс доллара на четверг составил 56,66 рубля
Официальный курс доллара на четверг снизился до 56,66 рубля, евро — до 59,12