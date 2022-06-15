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Крым запустит ж/д сообщение с освобожденными регионами юга Украины - РИА Новости, 15.06.2022
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Крым запустит ж/д сообщение с освобожденными регионами юга Украины
Крым запустит ж/д сообщение с освобожденными регионами юга Украины - РИА Новости, 15.06.2022
Крым запустит ж/д сообщение с освобожденными регионами юга Украины
Пассажирское железнодорожное сообщение между Крымом и освобожденными регионами юга Украины планируют запустить в тестовом режиме с 1 июля, сообщил глава... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:11
2022-06-15T17:11
в мире
украина
херсон
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Пассажирское железнодорожное сообщение между Крымом и освобожденными регионами юга Украины планируют запустить в тестовом режиме с 1 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Подвижной состав предоставят наши российские федеральные органы – это тепловозы и вагоны. Подвижного состава более чем достаточно и грузового, и пассажирского. В тестовом режиме планируем с 1 июля запустить", - сказал Аксенов журналистам.По его словам, никаких больших технических препятствий для запуска железнодорожного сообщения нет."Сейчас идет ревизия железнодорожного состава на мелитопольской и херсонской железной дороге. Идет привлечение людей. До 200 человек в Херсоне уже набрано на работу на железную дорогу, в Мелитополе практически полностью укомплектован штат", - подчеркнул глава республики.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220615/soobschenie-1795489854.html
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в мире, украина, херсон, мелитополь
17:11 15.06.2022
 
Крым запустит ж/д сообщение с освобожденными регионами юга Украины

Глава Крыма Аксенов заявил о планах запуска ж/д сообщения с регионами юга Украины

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПоезд у здания железнодорожного вокзала в городе Севастополе
Поезд у здания железнодорожного вокзала в городе Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Поезд у здания железнодорожного вокзала в городе Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Пассажирское железнодорожное сообщение между Крымом и освобожденными регионами юга Украины планируют запустить в тестовом режиме с 1 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подвижной состав предоставят наши российские федеральные органы – это тепловозы и вагоны. Подвижного состава более чем достаточно и грузового, и пассажирского. В тестовом режиме планируем с 1 июля запустить", - сказал Аксенов журналистам.
Автобус в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15:07
Между Крымом и освобожденными областями юга Украины будут ходить автобусы
По его словам, никаких больших технических препятствий для запуска железнодорожного сообщения нет.
"Сейчас идет ревизия железнодорожного состава на мелитопольской и херсонской железной дороге. Идет привлечение людей. До 200 человек в Херсоне уже набрано на работу на железную дорогу, в Мелитополе практически полностью укомплектован штат", - подчеркнул глава республики.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
13:42В мире
Запорожская АЭС может стать донором электроэнергии для Крыма
 
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