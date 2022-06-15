https://ria.ru/20220615/krym-1795536676.html

Крым запустит ж/д сообщение с освобожденными регионами юга Украины

Крым запустит ж/д сообщение с освобожденными регионами юга Украины - РИА Новости, 15.06.2022

Крым запустит ж/д сообщение с освобожденными регионами юга Украины

Пассажирское железнодорожное сообщение между Крымом и освобожденными регионами юга Украины планируют запустить в тестовом режиме с 1 июля, сообщил глава... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:11

2022-06-15T17:11

2022-06-15T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Пассажирское железнодорожное сообщение между Крымом и освобожденными регионами юга Украины планируют запустить в тестовом режиме с 1 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Подвижной состав предоставят наши российские федеральные органы – это тепловозы и вагоны. Подвижного состава более чем достаточно и грузового, и пассажирского. В тестовом режиме планируем с 1 июля запустить", - сказал Аксенов журналистам.По его словам, никаких больших технических препятствий для запуска железнодорожного сообщения нет."Сейчас идет ревизия железнодорожного состава на мелитопольской и херсонской железной дороге. Идет привлечение людей. До 200 человек в Херсоне уже набрано на работу на железную дорогу, в Мелитополе практически полностью укомплектован штат", - подчеркнул глава республики.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220615/soobschenie-1795489854.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220615/elektroenergiya-1795454414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, херсон, мелитополь