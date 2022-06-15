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Названо главное отличие нового мирового экономического кризиса - РИА Новости, 15.06.2022
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Названо главное отличие нового мирового экономического кризиса
Названо главное отличие нового мирового экономического кризиса - РИА Новости, 15.06.2022
Названо главное отличие нового мирового экономического кризиса
Нынешний экономический кризис не удастся решить с помощью глобального сотрудничества, заявил в статье для Foreign Policy приглашенный профессор из Университета... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:39
2022-06-15T17:45
в мире
цены на нефть
джо байден
андрес мануэль лопес обрадор
владимир путин
америка
латинская америка
бразилия
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Нынешний экономический кризис не удастся решить с помощью глобального сотрудничества, заявил в статье для Foreign Policy приглашенный профессор из Университета Западного Вашингтона и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Эдвард Олден.По мнению автора, если раньше государства с разными экономическим укладом и политикой в кризисной ситуации находили компромисс, то теперь кооперация кажется наименее вероятной."По иронии судьбы изнашивание системы сотрудничества — в основном следствие прошлых успехов. &lt;...&gt; Многие страны сегодня стали достаточно богатыми, чтобы оказывать влияние и требовать учета своих интересов. Другие преследуют территориальные или идеологические цели, которые они считают более насущными, чем непосредственно экономические приоритеты. В результате найти консенсус стало практически невозможно", — пояснил Олден.Как считает обозреватель, принцип обязательного согласия во многих международных организациях, к примеру, в ВТО, сегодня тормозит принятие важных решений. Так, ограничение субсидий на вылов рыбы обсуждают более 20 лет. Олден напомнил, как на свет появилась сначала "Большая семерка", менявшая число стран-участниц, а затем и "Большая двадцатка". Тогда лидеры крупнейших промышленно развитых стран ставили перед собой задачу найти взаимодополняющие способы оживления своей больной экономики, пишет эксперт.Олден рассказал, как американские власти "творчески" ищут обходные пути для решения возникших из-за экономической турбулентности проблем. Основным таким путем он посчитал создание множества коалиций стран-единомышленниц. Однако и этот способ не отличается высокой эффективностью. Например, на созванном Джо Байденом саммите стран Америки не присутствовала вторая по величине экономика Латинской Америки после Бразилии: президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор бойкотировал мероприятие после того, как Белый дом исключил Кубу, Венесуэлу и Никарагуа."Хотя эти инициативы удивительно креативны, ни одна из них даже отдаленно не соответствует срочности момента. Во время предыдущих кризисов ведущие правительства мира смогли отложить довольно много разногласий, чтобы выработать четкие ответы. На этот раз такого подхода не видно. Этот срыв сотрудничества может быть самым продолжительным и тревожным последствием нынешней серии накладывающихся друг на друга кризисов", — подытожил Олден.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220615/oon-1795328906.html
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в мире, цены на нефть, джо байден, андрес мануэль лопес обрадор, владимир путин, америка, латинская америка, бразилия, большая двадцатка, всемирная торговая организация (вто), g7
16:39 15.06.2022 (обновлено: 17:45 15.06.2022)
 
Названо главное отличие нового мирового экономического кризиса

Foreign Policy: нынешний глобальный экономический кризис невозможно решить сообща

© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Нынешний экономический кризис не удастся решить с помощью глобального сотрудничества, заявил в статье для Foreign Policy приглашенный профессор из Университета Западного Вашингтона и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Эдвард Олден.
По мнению автора, если раньше государства с разными экономическим укладом и политикой в кризисной ситуации находили компромисс, то теперь кооперация кажется наименее вероятной.
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"По иронии судьбы изнашивание системы сотрудничества — в основном следствие прошлых успехов. <...> Многие страны сегодня стали достаточно богатыми, чтобы оказывать влияние и требовать учета своих интересов. Другие преследуют территориальные или идеологические цели, которые они считают более насущными, чем непосредственно экономические приоритеты. В результате найти консенсус стало практически невозможно", — пояснил Олден.
Как считает обозреватель, принцип обязательного согласия во многих международных организациях, к примеру, в ВТО, сегодня тормозит принятие важных решений. Так, ограничение субсидий на вылов рыбы обсуждают более 20 лет. Олден напомнил, как на свет появилась сначала "Большая семерка", менявшая число стран-участниц, а затем и "Большая двадцатка". Тогда лидеры крупнейших промышленно развитых стран ставили перед собой задачу найти взаимодополняющие способы оживления своей больной экономики, пишет эксперт.

"Безусловно, такие совместные усилия редко приводили к преобразованиям. У G7 и G20 отсутствуют полномочия по принятию решений, и они больше служат попыткой подтолкнуть страны к проведению взаимоподдерживающей политики. Цель таких организаций часто заключается не столько в разработке грандиозных схем восстановления, сколько в предотвращении ухудшения ситуации", — считает он.

Олден рассказал, как американские власти "творчески" ищут обходные пути для решения возникших из-за экономической турбулентности проблем. Основным таким путем он посчитал создание множества коалиций стран-единомышленниц. Однако и этот способ не отличается высокой эффективностью. Например, на созванном Джо Байденом саммите стран Америки не присутствовала вторая по величине экономика Латинской Америки после Бразилии: президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор бойкотировал мероприятие после того, как Белый дом исключил Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.
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"Хотя эти инициативы удивительно креативны, ни одна из них даже отдаленно не соответствует срочности момента. Во время предыдущих кризисов ведущие правительства мира смогли отложить довольно много разногласий, чтобы выработать четкие ответы. На этот раз такого подхода не видно. Этот срыв сотрудничества может быть самым продолжительным и тревожным последствием нынешней серии накладывающихся друг на друга кризисов", — подытожил Олден.
После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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