https://ria.ru/20220615/kartina-1795422494.html

Картину Эль Греко вернули в экспозицию Пушкинского музея после реставрации

Картину Эль Греко вернули в экспозицию Пушкинского музея после реставрации - РИА Новости, 15.06.2022

Картину Эль Греко вернули в экспозицию Пушкинского музея после реставрации

Завершена шестилетняя реставрация шедевра "Иоанн Креститель" живописца Доменикоса Теотокопулоса, известного как Эль Греко. Картина возвращена в постоянную... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:15

2022-06-15T13:15

2022-06-15T13:15

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Завершена шестилетняя реставрация шедевра "Иоанн Креститель" живописца Доменикоса Теотокопулоса, известного как Эль Греко. Картина возвращена в постоянную экспозицию ГМИИ имени Пушкина, сообщает пресс-служба.Работа представлена в Главном здании музея, в зале №10. Как рассказали в пресс-службе, в процессе реставратор Елена Юнина "достигла прозрачности лаковой пленки, удалила старые реставрационные ретуши и поздние записи, искажавшие колорит картины, укрепила грунт и красочный слой, восполнила утраты"."В правом нижнем углу раскрыта подпись художника — Доменикос Теотокопулос, до реставрации очертания букв были едва заметны", — поделились открытием в институции.Произведение поступило в музей в конце 1940-х годов, до этого оно находилось в берлинских собраниях. Как отметили в ГМИИ, картина считается лучшей из трех подобных композиций — одна из них находится в Музее изобразительных искусств Сан-Франциско (США), а вторая — в Музее изящных искусств Валенсии (Испания).

https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сан-франциско, сша, валенсия (область), эль греко, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, искусство