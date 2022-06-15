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Картину Эль Греко вернули в экспозицию Пушкинского музея после реставрации
Картину Эль Греко вернули в экспозицию Пушкинского музея после реставрации - РИА Новости, 15.06.2022
Картину Эль Греко вернули в экспозицию Пушкинского музея после реставрации
Завершена шестилетняя реставрация шедевра "Иоанн Креститель" живописца Доменикоса Теотокопулоса, известного как Эль Греко. Картина возвращена в постоянную... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:15
2022-06-15T13:15
2022-06-15T13:15
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Завершена шестилетняя реставрация шедевра "Иоанн Креститель" живописца Доменикоса Теотокопулоса, известного как Эль Греко. Картина возвращена в постоянную экспозицию ГМИИ имени Пушкина, сообщает пресс-служба.Работа представлена в Главном здании музея, в зале №10. Как рассказали в пресс-службе, в процессе реставратор Елена Юнина "достигла прозрачности лаковой пленки, удалила старые реставрационные ретуши и поздние записи, искажавшие колорит картины, укрепила грунт и красочный слой, восполнила утраты"."В правом нижнем углу раскрыта подпись художника — Доменикос Теотокопулос, до реставрации очертания букв были едва заметны", — поделились открытием в институции.Произведение поступило в музей в конце 1940-х годов, до этого оно находилось в берлинских собраниях. Как отметили в ГМИИ, картина считается лучшей из трех подобных композиций — одна из них находится в Музее изобразительных искусств Сан-Франциско (США), а вторая — в Музее изящных искусств Валенсии (Испания).
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, сан-франциско, сша, валенсия (область), эль греко, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, искусство
Картину Эль Греко вернули в экспозицию Пушкинского музея после реставрации
Картину Эль Греко вернули в постоянную экспозицию Пушкинского музея после реставрации
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Завершена шестилетняя реставрация шедевра "Иоанн Креститель" живописца Доменикоса Теотокопулоса, известного как Эль Греко. Картина возвращена в постоянную экспозицию ГМИИ имени Пушкина, сообщает пресс-служба.
"Это полотно относится к позднему периоду творчества мастера и датируется рубежом XVI и XVII веков", — уточняется в сообщении.
Работа представлена в Главном здании музея, в зале №10. Как рассказали в пресс-службе, в процессе реставратор Елена Юнина "достигла прозрачности лаковой пленки, удалила старые реставрационные ретуши и поздние записи, искажавшие колорит картины, укрепила грунт и красочный слой, восполнила утраты".
"В правом нижнем углу раскрыта подпись художника — Доменикос Теотокопулос, до реставрации очертания букв были едва заметны", — поделились открытием в институции.
Произведение поступило в музей в конце 1940-х годов, до этого оно находилось в берлинских собраниях. Как отметили в ГМИИ, картина считается лучшей из трех подобных композиций — одна из них находится в Музее изобразительных искусств Сан-Франциско (США), а вторая — в Музее изящных искусств Валенсии (Испания).