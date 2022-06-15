https://ria.ru/20220615/kamchatka-1795356900.html

Для жителей Камчатки отменили плату за посещение заповедников

Для жителей Камчатки отменили плату за посещение заповедников - РИА Новости, 15.06.2022

Для жителей Камчатки отменили плату за посещение заповедников

Депутаты на Камчатке отменили для жителей полуострова плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения, соответствующие изменения РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T09:00

2022-06-15T09:00

2022-06-15T09:00

камчатский край

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июн - РИА Новости. Депутаты на Камчатке отменили для жителей полуострова плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения, соответствующие изменения в закон были внесены на минувшей сессии законодательного собрания региона, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."В ходе дискуссии было принято решение, что плата за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения с жителей Камчатского края взиматься не будет. Плата будет взиматься с приезжих туристов, что даст дополнительные возможности развития туристской инфраструктуры на наших территориях", — приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии Камчатки Алексея Кумарькова.В правительстве уточнили, что к особо охраняемым природным территориям регионального значения на Камчатке относятся природные парки "Быстринский", "Ключевской", "Налычево" и "Южно-Камчатский", а также множество заказников и памятников природы."Сохраняется необходимость получать разрешения на посещение тех особо охраняемых природных территорий, где это предусмотрено положениями об этих территориях", — добавили в пресс-службе, отметив, что в случае, если граждане пользуются платными услугами, рекреационный сбор будет необходимо оплатить.

https://ria.ru/20220608/okean-1793802921.html

https://ria.ru/20220526/turizm-1790785281.html

камчатский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатский край, общество