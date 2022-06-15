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Для жителей Камчатки отменили плату за посещение заповедников - РИА Новости, 15.06.2022
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Для жителей Камчатки отменили плату за посещение заповедников
Для жителей Камчатки отменили плату за посещение заповедников - РИА Новости, 15.06.2022
Для жителей Камчатки отменили плату за посещение заповедников
Депутаты на Камчатке отменили для жителей полуострова плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения, соответствующие изменения РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T09:00
2022-06-15T09:00
камчатский край
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июн - РИА Новости. Депутаты на Камчатке отменили для жителей полуострова плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения, соответствующие изменения в закон были внесены на минувшей сессии законодательного собрания региона, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."В ходе дискуссии было принято решение, что плата за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения с жителей Камчатского края взиматься не будет. Плата будет взиматься с приезжих туристов, что даст дополнительные возможности развития туристской инфраструктуры на наших территориях", — приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии Камчатки Алексея Кумарькова.В правительстве уточнили, что к особо охраняемым природным территориям регионального значения на Камчатке относятся природные парки "Быстринский", "Ключевской", "Налычево" и "Южно-Камчатский", а также множество заказников и памятников природы."Сохраняется необходимость получать разрешения на посещение тех особо охраняемых природных территорий, где это предусмотрено положениями об этих территориях", — добавили в пресс-службе, отметив, что в случае, если граждане пользуются платными услугами, рекреационный сбор будет необходимо оплатить.
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камчатский край, общество
09:00 15.06.2022
 
Для жителей Камчатки отменили плату за посещение заповедников

Власти Камчатки отменили плату за посещение заповедников для местных жителей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДолина гейзеров на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника на Камчатке
Долина гейзеров на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Долина гейзеров на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника на Камчатке. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июн - РИА Новости. Депутаты на Камчатке отменили для жителей полуострова плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения, соответствующие изменения в закон были внесены на минувшей сессии законодательного собрания региона, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"В ходе дискуссии было принято решение, что плата за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения с жителей Камчатского края взиматься не будет. Плата будет взиматься с приезжих туристов, что даст дополнительные возможности развития туристской инфраструктуры на наших территориях", — приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии Камчатки Алексея Кумарькова.
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"Сохраняется необходимость получать разрешения на посещение тех особо охраняемых природных территорий, где это предусмотрено положениями об этих территориях", — добавили в пресс-службе, отметив, что в случае, если граждане пользуются платными услугами, рекреационный сбор будет необходимо оплатить.
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