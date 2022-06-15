https://ria.ru/20220615/kamchatka-1795356900.html
Для жителей Камчатки отменили плату за посещение заповедников
Для жителей Камчатки отменили плату за посещение заповедников - РИА Новости, 15.06.2022
Для жителей Камчатки отменили плату за посещение заповедников
Депутаты на Камчатке отменили для жителей полуострова плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения, соответствующие изменения РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T09:00
2022-06-15T09:00
2022-06-15T09:00
камчатский край
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июн - РИА Новости. Депутаты на Камчатке отменили для жителей полуострова плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения, соответствующие изменения в закон были внесены на минувшей сессии законодательного собрания региона, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."В ходе дискуссии было принято решение, что плата за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения с жителей Камчатского края взиматься не будет. Плата будет взиматься с приезжих туристов, что даст дополнительные возможности развития туристской инфраструктуры на наших территориях", — приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии Камчатки Алексея Кумарькова.В правительстве уточнили, что к особо охраняемым природным территориям регионального значения на Камчатке относятся природные парки "Быстринский", "Ключевской", "Налычево" и "Южно-Камчатский", а также множество заказников и памятников природы."Сохраняется необходимость получать разрешения на посещение тех особо охраняемых природных территорий, где это предусмотрено положениями об этих территориях", — добавили в пресс-службе, отметив, что в случае, если граждане пользуются платными услугами, рекреационный сбор будет необходимо оплатить.
https://ria.ru/20220608/okean-1793802921.html
https://ria.ru/20220526/turizm-1790785281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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камчатский край, общество
Для жителей Камчатки отменили плату за посещение заповедников
Власти Камчатки отменили плату за посещение заповедников для местных жителей
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июн - РИА Новости. Депутаты на Камчатке отменили для жителей полуострова плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения, соответствующие изменения в закон были внесены на минувшей сессии законодательного собрания региона, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"В ходе дискуссии было принято решение, что плата за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения с жителей Камчатского края
взиматься не будет. Плата будет взиматься с приезжих туристов, что даст дополнительные возможности развития туристской инфраструктуры на наших территориях", — приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии Камчатки Алексея Кумарькова.
В правительстве уточнили, что к особо охраняемым природным территориям регионального значения на Камчатке относятся природные парки "Быстринский", "Ключевской", "Налычево" и "Южно-Камчатский", а также множество заказников и памятников природы.
"Сохраняется необходимость получать разрешения на посещение тех особо охраняемых природных территорий, где это предусмотрено положениями об этих территориях", — добавили в пресс-службе, отметив, что в случае, если граждане пользуются платными услугами, рекреационный сбор будет необходимо оплатить.