https://ria.ru/20220615/ingushetiya-1795394712.html

Ингушетия получит средства для капремонта и строительства детских садов

Ингушетия получит средства для капремонта и строительства детских садов - РИА Новости, 15.06.2022

Ингушетия получит средства для капремонта и строительства детских садов

Правительство РФ выделило Ингушетии около 2 миллиардов рублей на капитальный ремонт и строительство детских садов, это поможет властям республики ликвидировать... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:38

2022-06-15T11:38

2022-06-15T11:40

республика ингушетия

общество

михаил мишустин

россия

забайкальский край

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 15 июн – РИА Новости. Правительство РФ выделило Ингушетии около 2 миллиардов рублей на капитальный ремонт и строительство детских садов, это поможет властям республики ликвидировать очереди в дошкольные учреждения, сообщила пресс-служба главы региона.Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что три региона - Забайкальский край, Бурятия и Ингушетия - получат дополнительно более 6 миллиардов рублей на модернизацию детских садов. Эти субсидии регионы смогут использовать и для частных учреждений, что позволит создать больше дополнительных мест."Для создания новых мест в детсадах Ингушетия получит около 2 миллиардов рублей. В текущем году республике выделят 873,3 миллиона рублей, а в 2023 году – более 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.По словам главы региона Махмуда-Али Калиматова, благодаря проведению капитального ремонта в старых дошкольных образовательных учреждениях и строительству новых детских садов Ингушетия сможет в скором времени закрыть вопрос очередности в детсады."В этом году мы завершим строительство девяти детских садов на 1950 мест, что позволит нам достигнуть 98% охвата детей дошкольным образованием. Но рождаемость в регионе высокая и потребность в детсадах будет расти, помощь от правительства поможет нам справиться с этой проблемой", - заметил он.По данным местных властей, в 2019 году в Ингушетии дошкольным образованием было охвачено почти 70% детей в 64 детских садах. К началу текущего года охват составил 96,7% - в 82 дошкольных учреждениях республики сейчас обучаются более 21,6 тысячи детей.

https://ria.ru/20220526/ekonomika-1790878461.html

https://ria.ru/20220607/tsekh-1793796269.html

россия

забайкальский край

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мишустин, россия, забайкальский край, республика ингушетия