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Ингушетия получит средства для капремонта и строительства детских садов - РИА Новости, 15.06.2022
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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20220615/ingushetiya-1795394712.html
Ингушетия получит средства для капремонта и строительства детских садов
Ингушетия получит средства для капремонта и строительства детских садов - РИА Новости, 15.06.2022
Ингушетия получит средства для капремонта и строительства детских садов
Правительство РФ выделило Ингушетии около 2 миллиардов рублей на капитальный ремонт и строительство детских садов, это поможет властям республики ликвидировать... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:38
2022-06-15T11:40
республика ингушетия
общество
михаил мишустин
россия
забайкальский край
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 15 июн – РИА Новости. Правительство РФ выделило Ингушетии около 2 миллиардов рублей на капитальный ремонт и строительство детских садов, это поможет властям республики ликвидировать очереди в дошкольные учреждения, сообщила пресс-служба главы региона.Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что три региона - Забайкальский край, Бурятия и Ингушетия - получат дополнительно более 6 миллиардов рублей на модернизацию детских садов. Эти субсидии регионы смогут использовать и для частных учреждений, что позволит создать больше дополнительных мест."Для создания новых мест в детсадах Ингушетия получит около 2 миллиардов рублей. В текущем году республике выделят 873,3 миллиона рублей, а в 2023 году – более 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.По словам главы региона Махмуда-Али Калиматова, благодаря проведению капитального ремонта в старых дошкольных образовательных учреждениях и строительству новых детских садов Ингушетия сможет в скором времени закрыть вопрос очередности в детсады."В этом году мы завершим строительство девяти детских садов на 1950 мест, что позволит нам достигнуть 98% охвата детей дошкольным образованием. Но рождаемость в регионе высокая и потребность в детсадах будет расти, помощь от правительства поможет нам справиться с этой проблемой", - заметил он.По данным местных властей, в 2019 году в Ингушетии дошкольным образованием было охвачено почти 70% детей в 64 детских садах. К началу текущего года охват составил 96,7% - в 82 дошкольных учреждениях республики сейчас обучаются более 21,6 тысячи детей.
https://ria.ru/20220526/ekonomika-1790878461.html
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забайкальский край
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общество, михаил мишустин, россия, забайкальский край, республика ингушетия
11:38 15.06.2022 (обновлено: 11:40 15.06.2022)
 
Ингушетия получит средства для капремонта и строительства детских садов

Ингушетия получит два миллиарда рублей для капремонта и строительства детских садов

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Детский сад. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 15 июн – РИА Новости. Правительство РФ выделило Ингушетии около 2 миллиардов рублей на капитальный ремонт и строительство детских садов, это поможет властям республики ликвидировать очереди в дошкольные учреждения, сообщила пресс-служба главы региона.
Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что три региона - Забайкальский край, Бурятия и Ингушетия - получат дополнительно более 6 миллиардов рублей на модернизацию детских садов. Эти субсидии регионы смогут использовать и для частных учреждений, что позволит создать больше дополнительных мест.
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"Для создания новых мест в детсадах Ингушетия получит около 2 миллиардов рублей. В текущем году республике выделят 873,3 миллиона рублей, а в 2023 году – более 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По словам главы региона Махмуда-Али Калиматова, благодаря проведению капитального ремонта в старых дошкольных образовательных учреждениях и строительству новых детских садов Ингушетия сможет в скором времени закрыть вопрос очередности в детсады.
"В этом году мы завершим строительство девяти детских садов на 1950 мест, что позволит нам достигнуть 98% охвата детей дошкольным образованием. Но рождаемость в регионе высокая и потребность в детсадах будет расти, помощь от правительства поможет нам справиться с этой проблемой", - заметил он.
По данным местных властей, в 2019 году в Ингушетии дошкольным образованием было охвачено почти 70% детей в 64 детских садах. К началу текущего года охват составил 96,7% - в 82 дошкольных учреждениях республики сейчас обучаются более 21,6 тысячи детей.
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Республика ИнгушетияОбществоМихаил МишустинРоссияЗабайкальский крайРеспублика Ингушетия
 
 
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