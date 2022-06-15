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Тюменская область на развитие инфраструктуры получит 2,16 млрд рублей - РИА Новости, 15.06.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220615/infrastruktura-1795546739.html
Тюменская область на развитие инфраструктуры получит 2,16 млрд рублей
Тюменская область на развитие инфраструктуры получит 2,16 млрд рублей - РИА Новости, 15.06.2022
Тюменская область на развитие инфраструктуры получит 2,16 млрд рублей
Правительство РФ увеличило инфраструктурный кредит Тюменской области на 2,16 миллиарда рублей, федеральные средства будут направлены на строительство дорог и... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:35
2022-06-15T17:35
тюменская область
тюменская область
александр моор
россия
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 15 июн — РИА Новости. Правительство РФ увеличило инфраструктурный кредит Тюменской области на 2,16 миллиарда рублей, федеральные средства будут направлены на строительство дорог и развязки в областном центре, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Заявку региона на увеличение финансирования по инфраструктурному кредиту поддержал президиум правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина."Сегодня Тюменской области одобрено дополнительное финансирование по инфраструктурному кредиту. Более 2,16 миллиарда рублей мы направим на новые дороги в микрорайоне "Юго-Западный", который располагается за объездной между Червишевским и Московским трактами, и на завершение строительства развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в городе Тюмени", - сообщил в посте Александр Моор.Губернатор отметил, что федеральное финансирование позволит ускорить возведение транспортной инфраструктуры для быстро застраивающихся районов Тюмени и в будущем обеспечит комфортное передвижение 200 тысяч человек.
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тюменская область, александр моор, россия, тюмень
17:35 15.06.2022
 

Тюменская область на развитие инфраструктуры получит 2,16 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТЮМЕНЬ, 15 июн — РИА Новости. Правительство РФ увеличило инфраструктурный кредит Тюменской области на 2,16 миллиарда рублей, федеральные средства будут направлены на строительство дорог и развязки в областном центре, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Заявку региона на увеличение финансирования по инфраструктурному кредиту поддержал президиум правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
"Сегодня Тюменской области одобрено дополнительное финансирование по инфраструктурному кредиту. Более 2,16 миллиарда рублей мы направим на новые дороги в микрорайоне "Юго-Западный", который располагается за объездной между Червишевским и Московским трактами, и на завершение строительства развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в городе Тюмени", - сообщил в посте Александр Моор.
Губернатор отметил, что федеральное финансирование позволит ускорить возведение транспортной инфраструктуры для быстро застраивающихся районов Тюмени и в будущем обеспечит комфортное передвижение 200 тысяч человек.
Врачи - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 11:31Тюменская область
Тюменская область направит 400 миллионов рублей на ремонт медучреждений
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорРоссияТюмень
 
 
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