https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795604808.html

ФРС США повысила прогноз по инфляции

ФРС США повысила прогноз по инфляции - РИА Новости, 15.06.2022

ФРС США повысила прогноз по инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США резко ухудшила прогноз по росту ВВП страны на 2022 год, повысила по безработице и инфляции, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T21:15

2022-06-15T21:15

2022-06-15T21:26

экономика

сша

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США резко ухудшила прогноз по росту ВВП страны на 2022 год, повысила по безработице и инфляции, сообщается в пресс-релизе регулятора.Прогноз по росту ВВП США на 2022 год ухудшен до 1,7% с мартовских 2,8%, по инфляции – повышен до 5,2% с 4,3% в марте, по безработице - до 3,7% с 3,5%.При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП уменьшился до 1,7% с мартовских 2,2%, по безработице повышен до 3,9% с 3,5%, а прогноз по инфляции понижен до 2,6% с 2,7%.Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2022 год повышен до 4,3% с 4,1%, а на 2023 год – до 2,7% с 2,6%.

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, федеральная резервная система сша