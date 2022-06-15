https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795604808.html
ФРС США повысила прогноз по инфляции
ФРС США повысила прогноз по инфляции - РИА Новости, 15.06.2022
ФРС США повысила прогноз по инфляции
Федеральная резервная система (ФРС) США резко ухудшила прогноз по росту ВВП страны на 2022 год, повысила по безработице и инфляции, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T21:15
2022-06-15T21:15
2022-06-15T21:26
экономика
сша
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США резко ухудшила прогноз по росту ВВП страны на 2022 год, повысила по безработице и инфляции, сообщается в пресс-релизе регулятора.Прогноз по росту ВВП США на 2022 год ухудшен до 1,7% с мартовских 2,8%, по инфляции – повышен до 5,2% с 4,3% в марте, по безработице - до 3,7% с 3,5%.При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП уменьшился до 1,7% с мартовских 2,2%, по безработице повышен до 3,9% с 3,5%, а прогноз по инфляции понижен до 2,6% с 2,7%.Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2022 год повышен до 4,3% с 4,1%, а на 2023 год – до 2,7% с 2,6%.
https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, федеральная резервная система сша
21:15 15.06.2022 (обновлено: 21:26 15.06.2022)
ФРС США повысила прогноз по инфляции
ФРС США повысила прогноз по инфляции на 2022 год до 5,2%, на 2023 — понизила до 2,6%
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США резко ухудшила прогноз по росту ВВП страны на 2022 год, повысила по безработице и инфляции, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Прогноз по росту ВВП США
на 2022 год ухудшен до 1,7% с мартовских 2,8%, по инфляции – повышен до 5,2% с 4,3% в марте, по безработице - до 3,7% с 3,5%.
При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП уменьшился до 1,7% с мартовских 2,2%, по безработице повышен до 3,9% с 3,5%, а прогноз по инфляции понижен до 2,6% с 2,7%.
Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2022 год повышен до 4,3% с 4,1%, а на 2023 год – до 2,7% с 2,6%.