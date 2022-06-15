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Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,69 процента - РИА Новости, 15.06.2022
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Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,69 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,69 процента - РИА Новости, 15.06.2022
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,69 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 10 июня до 16,69% с 17,02% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:37
2022-06-15T19:37
экономика
максим решетников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
инфляция
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 10 июня до 16,69% с 17,02% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".В годовом выражении инфляция в России замедляется пятую неделю подряд."За неделю c 4 по 10 июня 2022 года цены снизились на 0,14% (минус 0,01% неделей ранее). В годовом выражении инфляция продолжила замедляться и по состоянию на 10 июня составила 16,69% год к году (на 3 июня: 17,02% год к году)", - говорится в документе."Основной вклад в снижение цен вносит ускорение удешевления продовольственных товаров (-0,35%) за счет продолжающейся дефляции плодоовощной продукции, а также замедления роста цен на прочее продовольствие из-за снижения цен на большинство товаров длительного хранения. Также снизились цены на туристические и регулируемые услуги (-0,05%). В сегменте непродовольственных товаров цены на прошедшей неделе не изменились при продолжающемся четырнадцатую неделю подряд снижении цен на автомобильный бензин", - добавили в министерстве.Ранее в среду министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" сказал, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП в России по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития, это дает основание министерству в конце июня пересмотреть свой прогноз.Минэкономразвития сейчас прогнозирует темпы роста потребительских цен в РФ по итогам текущего года в 17,5%. Спад ВВП России в 2022 году министерство ожидает на уровне 7,8%, а в 2023 году – на 0,7%.
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экономика, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инфляция
19:37 15.06.2022
 
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,69 процента

Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении на 10 июня замедлилась до 16,69%

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 10 июня до 16,69% с 17,02% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В годовом выражении инфляция в России замедляется пятую неделю подряд.
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"За неделю c 4 по 10 июня 2022 года цены снизились на 0,14% (минус 0,01% неделей ранее). В годовом выражении инфляция продолжила замедляться и по состоянию на 10 июня составила 16,69% год к году (на 3 июня: 17,02% год к году)", - говорится в документе.
"Основной вклад в снижение цен вносит ускорение удешевления продовольственных товаров (-0,35%) за счет продолжающейся дефляции плодоовощной продукции, а также замедления роста цен на прочее продовольствие из-за снижения цен на большинство товаров длительного хранения. Также снизились цены на туристические и регулируемые услуги (-0,05%). В сегменте непродовольственных товаров цены на прошедшей неделе не изменились при продолжающемся четырнадцатую неделю подряд снижении цен на автомобильный бензин", - добавили в министерстве.
Ранее в среду министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" сказал, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП в России по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития, это дает основание министерству в конце июня пересмотреть свой прогноз.
Минэкономразвития сейчас прогнозирует темпы роста потребительских цен в РФ по итогам текущего года в 17,5%. Спад ВВП России в 2022 году министерство ожидает на уровне 7,8%, а в 2023 году – на 0,7%.
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ЭкономикаМаксим РешетниковРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Инфляция
 
 
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