https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

"Расплачиваются за санкции". Инфляция в США и ЕС зашкаливает

"Расплачиваются за санкции". Инфляция в США и ЕС зашкаливает - РИА Новости, 15.06.2022

"Расплачиваются за санкции". Инфляция в США и ЕС зашкаливает

Инфляция в Германии бьет рекорды — такого немцы не видели с 1973-го. Больше всего тратятся на энергетику. Не отстают цены в США: за океаном стремительно... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T08:00

2022-06-15T08:00

2022-06-15T08:52

экономика

цены на нефть

россия

америка

евросоюз

европейский центральный банк

федеральная резервная система сша

brent

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Инфляция в Германии бьет рекорды — такого немцы не видели с 1973-го. Больше всего тратятся на энергетику. Не отстают цены в США: за океаном стремительно дорожает бензин. Так Запад расплачивается за антироссийские санкции, поясняют аналитики. О том, как долго придется экономить европейцам и американцам, — в материале РИА Новости.В воронке инфляцииЦены в ФРГ растут как на дрожжах. В мае годовая инфляция ускорилась до восьми процентов — полувековой максимум. Зимой 1973-го из-за нефтяного кризиса резко взлетели котировки черного золота.Расходы на энергоносители и сейчас запредельные. Плюс дорожают продукты. Не лучше ситуация в Великобритании, где индексация зарплат не поспевает за ценами. Покупательская способность на минимуме.Экономят и американцы. В Штатах в мае инфляция превысила 8,5 процента. Бензин в стране подорожал вдвое: сказываются ограничения поставок российской нефти, призналась министр финансов США Джанет Йеллен.В марте Америка запретила покупки черного золота, в начале июня к ней присоединился ЕС. Однако полностью отказаться от углеводородов из России европейцы не решились. Ограничились поставками по морю. Впрочем, облегченное эмбарго не спасло кошельки ни американцев, ни европейцев. "Инфляцию разгоняет подорожавшее дизельное топливо, которое состоит из тяжелых смесей, в том числе российской Urals. В результате потребительские цены в США и ЕС обновили многолетние максимумы", — поясняет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Сейчас Запад ищет альтернативу нефти из России. Но это непросто. У стран-экспортеров нет свободных мощностей, чтобы восполнить экспорт российского черного золота, предупреждает генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо. Речь идет о семи миллионах баррелей в сутки.Поэтому предприимчивые западные компании делают коктейль из Urals и других сортов. По такой схеме одна из первых заработала американская Shell. Концерн разрешил своим трейдерам покупать дизельное топливо, в котором есть российские углеводороды. Продукт, прозванный "латвийской смесью", готовят в порту Вентспилса.Еще один способ обойти санкции — перепродажа. Пока американские и европейские порты закрыты для судов из России, нефть перевозят из других стран. Например, значительно выросли поставки из Индии в Европу и США. По документам сырье индийское. На деле — российское.Найти крайнегоВ то время как западные компании обходят санкции, в Белом доме ищут крайних.Всему виной военная спецоперация на Украине, заявил Джо Байден. "Семьдесят процентов инфляции — из-за повышения цен на бензин Путиным", — убеждает американский президент.Однако в Америке товары дорожают с прошлого года, отмечают аналитики. Тогда, в июне, инфляция составила 3,5 процента вместо привычных полутора-двух.Финансовые власти страны запустили печатный станок, чтобы преодолеть последствия коронакризиса. Федеральная резервная система (ФРС) США залила экономику триллионами долларов. При этом сохраняла низкую базовую ставку: близкую к нулю.Причем долго уверяла, что рост цен имеет кратковременный эффект. Вторил ФРС и Европейский центральный банк (ЕЦБ), который также не спешил ужесточать денежно-кредитную политику. Нерасторопность западных регуляторов вылилась в ускорение инфляции.Плюс в конце прошлого года резко взлетели котировки энергоносителей: в ЕС цена на газ достигала трех тысяч долларов за тысячу кубометров.Повышательный тренд продолжился в 2022-м. Подлили масла в огонь антироссийские санкции: привели к подорожанию металла, нефтепродуктов, продукции агропромышленного комплекса. Но власти Запада свои ошибки не признают. Выгоднее обвинять Москву, чем собственный политический курс.Аналитики предупреждают: европейцам и американцам придется потуже затянуть пояса.Скажутся проблемы с поставками зерновых из России и Украины. Восполнить выпадающие объемы Запад не сможет. Например, в Штатах из-за холодов поздно стартовала посевная. К тому же зарубежным фермерам не хватает российских удобрений — от них ЕС и США отказались в конце февраля. Однако спустя месяц поняли, что погорячились. Подкормку исключили из санкционного списка.Без нее человечество рискует умереть от голода. Россия — третий в мире поставщик минудобрений. В прошлом году их производство выросло на 5,6 процента, до 24,9 миллиона тонн, следует из данных Росстата. Около 65 процентов отгружают на экспорт. Из них 22 — в Евросоюз и США.Инфляция в ЕС и Штатах может ускориться до двузначных чисел, полагает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.Не ставкой единойМежду тем в Америке запоздало поднимают базовую ставку. Таким образом ФРС США намерена сдержать рост цен. Очередное заседание регулятора наметили на 13-19 июня. ЕЦБ же вовсе не торопится. Ужесточать денежно-кредитную политику планируется в следующем месяце.Впрочем, это не спасет ситуацию, отмечают аналитики. Повышение ставки лишь снизит потребительский спрос, увеличит затраты покупателей и приведет к новому витку инфляции. Более того, из-за замедления экономики США рискует войти в рецессию. "Продажа черного золота из стратегических запасов страны тоже не собьет на него цены. На нефтяном рынке сохраняется "бычий" тренд. На горизонте маячат уровни выше 130 долларов за баррель Brent. Это значит, что ставками не получится затормозить подорожание", — говорит Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Пока же страны борются с инфляцией своими силами. Например, в Германии призвали сбавить скорость ради экономии "каждой капли бензина". "Мы могли бы временно ввести ограничение до 100 км/ч на автобанах и 30 км/ч в городах, чтобы снизить потребление энергоресурсов", — заявил глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман.Это все равно что мертвому припарка, говорят аналитики. Нужно снять санкции с России, чтобы стабилизировать ситуацию и остановить энергетический кризис. Мир уже погружается в стагфляцию (падение экономики с одновременным ускорением инфляции и безработицы), предупреждает Федор Сидоров, основатель "Школы практического инвестирования". По его оценке, начинается первый этап нового глобального финансово-экономического кризиса с самыми серьезными последствиями и масштабами со времен Великой депрессии 1929 года.

https://ria.ru/20220415/toplivo-1783583738.html

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, цены на нефть, россия, америка, евросоюз, европейский центральный банк, федеральная резервная система сша, brent, urals, санкции в отношении россии