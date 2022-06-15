https://ria.ru/20220615/gazoturbina-1795513409.html

"Газпром" остановил эксплуатацию еще одной газотурбины на "Северном потоке"

"Газпром" остановил эксплуатацию еще одной газотурбины на "Северном потоке" - РИА Новости, 15.06.2022

"Газпром" остановил эксплуатацию еще одной газотурбины на "Северном потоке"

"Газпром" останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", поэтому с 16 июня сможет поставлять по "Северному потоку" не более 67... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:17

2022-06-15T16:17

2022-06-15T23:14

экономика

природный газ

газпром

siemens

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

северный поток

россия

в мире

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", поэтому с 16 июня сможет поставлять по "Северному потоку" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки, сообщила компания."В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", — говорится в Telegram-канале корпорации."Суточная производительность КС "Портовая" с 01:30 мск 16 июня составит до 67 миллионов кубометров в сутки", — отмечается в сообщении.Накануне "Газпром" сообщал, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ через "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Причиной этого стала задержка в работе компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть газоперекачивающие агрегаты из ремонта.При этом в немецком концерне подтвердили эту информацию: турбина "по техническим причинам" ремонтировалась на заводе Siemens Energy в Монреале и ее не могут вернуть из-за санкций Канады против России. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек назвал решение сократить прокачку газа по "Северному потоку" политическим. Несмотря на это, в его ведомстве подтвердили, что ведут переговоры с Оттавой о поставке турбин. Вчера на фоне сообщений о снижении поставок газовые фьючерсы выросли на 15%. После того как стало известно о новом сокращении, они повысились еще на десять процентов, теперь цена на топливо составляет более 1150 долларов за тысячу кубометров.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220615/gaz-1795434779.html

https://ria.ru/20220615/gaz-1795385347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, природный газ, газпром, siemens, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), северный поток, россия, в мире