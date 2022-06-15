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ЕС планирует закупать через Египет газ из Израиля и других стран региона - РИА Новости, 15.06.2022
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ЕС планирует закупать через Египет газ из Израиля и других стран региона
ЕС планирует закупать через Египет газ из Израиля и других стран региона - РИА Новости, 15.06.2022
ЕС планирует закупать через Египет газ из Израиля и других стран региона
Евросоюз намерен использовать египетскую инфраструктуру для закупок израильского и египетского газа, а также топлива из других источников в Восточном... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:43
2022-06-15T19:43
египет
израиль
европа
еврокомиссия
евросоюз
природный газ
в мире
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Евросоюз намерен использовать египетскую инфраструктуру для закупок израильского и египетского газа, а также топлива из других источников в Восточном Средиземноморье, говорится в сообщении Еврокомиссии по итогам визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Египет.Ранее в среду ЕС, Египет и Израиль подписали меморандум по поставкам газа через египетские терминалы на Средиземном море."Три стороны намерены сотрудничать для обеспечения стабильных поставок газа… Газ будет поступать из Израиля, Египта и других источников в регионе Восточного Средиземноморья и поставляться в Европу через египетскую инфраструктуру экспорта сжиженного газа", - говорится в сообщении.В ЕС подчеркнули, что интенсифицируют сотрудничество в энергетической сфере с Египтом "с учетом новой геополитической реальности" и "ситуации на энергетическом рынке" после начала специальной операции России на Украине.По словам главы Еврокомиссии, тот факт, что топливо из Средиземноморья будет перерабатываться на египетских предприятиях по сжижению газа, превратит Египет в региональный энергетический центр. "Это важный шаг на пути к энергетическому обеспечению Европы, который также превращает Египет в региональный энергетический центр", - сказала фон дер Ляйен.Ранее Еврокомиссия предложила специальный план для Евросоюза, направленный на постепенное снижение зависимости от поставок российских энергоресурсов. План предусматривает переориентацию на альтернативных поставщиков, наращивание доли возобновляемой энергии и режим экономии.
https://ria.ru/20220615/gaz-1795548617.html
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египет, израиль, европа, еврокомиссия, евросоюз, природный газ, в мире, урсула фон дер ляйен
19:43 15.06.2022
 
ЕС планирует закупать через Египет газ из Израиля и других стран региона

ЕС намерен закупать через Египет газ из Израиля и других стран Восточного Средиземноморья

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Евросоюз намерен использовать египетскую инфраструктуру для закупок израильского и египетского газа, а также топлива из других источников в Восточном Средиземноморье, говорится в сообщении Еврокомиссии по итогам визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Египет.
Ранее в среду ЕС, Египет и Израиль подписали меморандум по поставкам газа через египетские терминалы на Средиземном море.
Сотрудник газокомпрессорной станции на Украине - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
17:44
На Украине заявили о готовности увеличить транзит газа через "Суджу"
"Три стороны намерены сотрудничать для обеспечения стабильных поставок газа… Газ будет поступать из Израиля, Египта и других источников в регионе Восточного Средиземноморья и поставляться в Европу через египетскую инфраструктуру экспорта сжиженного газа", - говорится в сообщении.
В ЕС подчеркнули, что интенсифицируют сотрудничество в энергетической сфере с Египтом "с учетом новой геополитической реальности" и "ситуации на энергетическом рынке" после начала специальной операции России на Украине.
По словам главы Еврокомиссии, тот факт, что топливо из Средиземноморья будет перерабатываться на египетских предприятиях по сжижению газа, превратит Египет в региональный энергетический центр. "Это важный шаг на пути к энергетическому обеспечению Европы, который также превращает Египет в региональный энергетический центр", - сказала фон дер Ляйен.
Ранее Еврокомиссия предложила специальный план для Евросоюза, направленный на постепенное снижение зависимости от поставок российских энергоресурсов. План предусматривает переориентацию на альтернативных поставщиков, наращивание доли возобновляемой энергии и режим экономии.
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
18:17
Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубометров
 
ЕгипетИзраильЕвропаЕврокомиссияЕвросоюзПриродный газВ миреУрсула фон дер Ляйен
 
 
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