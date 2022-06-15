https://ria.ru/20220615/gaz-1795586947.html
ЕС планирует закупать через Египет газ из Израиля и других стран региона
ЕС планирует закупать через Египет газ из Израиля и других стран региона - РИА Новости, 15.06.2022
ЕС планирует закупать через Египет газ из Израиля и других стран региона
Евросоюз намерен использовать египетскую инфраструктуру для закупок израильского и египетского газа, а также топлива из других источников в Восточном... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:43
2022-06-15T19:43
2022-06-15T19:43
египет
израиль
европа
еврокомиссия
евросоюз
природный газ
в мире
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Евросоюз намерен использовать египетскую инфраструктуру для закупок израильского и египетского газа, а также топлива из других источников в Восточном Средиземноморье, говорится в сообщении Еврокомиссии по итогам визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Египет.Ранее в среду ЕС, Египет и Израиль подписали меморандум по поставкам газа через египетские терминалы на Средиземном море."Три стороны намерены сотрудничать для обеспечения стабильных поставок газа… Газ будет поступать из Израиля, Египта и других источников в регионе Восточного Средиземноморья и поставляться в Европу через египетскую инфраструктуру экспорта сжиженного газа", - говорится в сообщении.В ЕС подчеркнули, что интенсифицируют сотрудничество в энергетической сфере с Египтом "с учетом новой геополитической реальности" и "ситуации на энергетическом рынке" после начала специальной операции России на Украине.По словам главы Еврокомиссии, тот факт, что топливо из Средиземноморья будет перерабатываться на египетских предприятиях по сжижению газа, превратит Египет в региональный энергетический центр. "Это важный шаг на пути к энергетическому обеспечению Европы, который также превращает Египет в региональный энергетический центр", - сказала фон дер Ляйен.Ранее Еврокомиссия предложила специальный план для Евросоюза, направленный на постепенное снижение зависимости от поставок российских энергоресурсов. План предусматривает переориентацию на альтернативных поставщиков, наращивание доли возобновляемой энергии и режим экономии.
https://ria.ru/20220615/gaz-1795548617.html
https://ria.ru/20220615/gaz-1795561612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, израиль, европа, еврокомиссия, евросоюз, природный газ, в мире, урсула фон дер ляйен
ЕС планирует закупать через Египет газ из Израиля и других стран региона
ЕС намерен закупать через Египет газ из Израиля и других стран Восточного Средиземноморья