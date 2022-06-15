https://ria.ru/20220615/gaz-1795525935.html

Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" продолжает расти

Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" продолжает расти - РИА Новости, 15.06.2022

Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" продолжает расти

Экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего контракта с китайской CNPC продолжает расти, сообщает "Газпром" в... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:43

2022-06-15T16:43

2022-06-15T16:46

экономика

китай

сила сибири (газопровод)

газпром

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего контракта с китайской CNPC продолжает расти, сообщает "Газпром" в статистической сводке по экспорту и добыче газа за 5,5 месяцев 2022 года.Трубопроводные поставки газа в Китай начались в конце 2019 года по газопроводу "Сила Сибири" и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров. Данных по 2021 году еще нет. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.

https://ria.ru/20220603/gaz-1792775694.html

китай

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экономика, китай, сила сибири (газопровод), газпром