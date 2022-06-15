https://ria.ru/20220615/gaz-1795525935.html
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" продолжает расти
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" продолжает расти - РИА Новости, 15.06.2022
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" продолжает расти
Экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего контракта с китайской CNPC продолжает расти, сообщает "Газпром" в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:43
2022-06-15T16:43
2022-06-15T16:46
экономика
китай
сила сибири (газопровод)
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576058029_0:154:3077:1884_1920x0_80_0_0_edaa62a576f1c24acbecaf8065031843.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего контракта с китайской CNPC продолжает расти, сообщает "Газпром" в статистической сводке по экспорту и добыче газа за 5,5 месяцев 2022 года.Трубопроводные поставки газа в Китай начались в конце 2019 года по газопроводу "Сила Сибири" и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров. Данных по 2021 году еще нет. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.
https://ria.ru/20220603/gaz-1792775694.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576058029_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_95efffd075deb2fbd21bcfa186cf6f33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, сила сибири (газопровод), газпром
16:43 15.06.2022 (обновлено: 16:46 15.06.2022)
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" продолжает расти
В "Газпроме" сообщили, что экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" продолжает расти