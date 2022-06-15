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Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" продолжает расти - РИА Новости, 15.06.2022
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Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" продолжает расти
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" продолжает расти - РИА Новости, 15.06.2022
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" продолжает расти
Экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего контракта с китайской CNPC продолжает расти, сообщает "Газпром" в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:43
2022-06-15T16:46
экономика
китай
сила сибири (газопровод)
газпром
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего контракта с китайской CNPC продолжает расти, сообщает "Газпром" в статистической сводке по экспорту и добыче газа за 5,5 месяцев 2022 года.Трубопроводные поставки газа в Китай начались в конце 2019 года по газопроводу "Сила Сибири" и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров. Данных по 2021 году еще нет. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.
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экономика, китай, сила сибири (газопровод), газпром
16:43 15.06.2022 (обновлено: 16:46 15.06.2022)
 
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" продолжает расти

В "Газпроме" сообщили, что экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" продолжает расти

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГазопровод "Сила Сибири"
Газопровод Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего контракта с китайской CNPC продолжает расти, сообщает "Газпром" в статистической сводке по экспорту и добыче газа за 5,5 месяцев 2022 года.
"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома".
Трубопроводные поставки газа в Китай начались в конце 2019 года по газопроводу "Сила Сибири" и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров. Данных по 2021 году еще нет. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.
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ЭкономикаКитайСила Сибири (газопровод)Газпром
 
 
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