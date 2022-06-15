https://ria.ru/20220615/gaz-1795385347.html
Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз
Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз - РИА Новости, 15.06.2022
Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз
Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в Европу, сообщает телерадиокомпания "КАН". РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:16
2022-06-15T11:16
2022-06-15T11:25
евросоюз
природный газ
украина
россия
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн – РИА Новости. Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в Европу, сообщает телерадиокомпания "КАН"."Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз", - сообщает телерадиокомпания, отмечая, что это происходит на фоне ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220615/ispaniya-1795307850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, природный газ, украина, россия, израиль, в мире
11:16 15.06.2022 (обновлено: 11:25 15.06.2022)
Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз
Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в Евросоюз