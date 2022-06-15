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Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз - РИА Новости, 15.06.2022
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Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз
Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз - РИА Новости, 15.06.2022
Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз
Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в Европу, сообщает телерадиокомпания "КАН". РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:16
2022-06-15T11:25
евросоюз
природный газ
украина
россия
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн – РИА Новости. Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в Европу, сообщает телерадиокомпания "КАН"."Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз", - сообщает телерадиокомпания, отмечая, что это происходит на фоне ситуации вокруг Украины.
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евросоюз, природный газ, украина, россия, израиль, в мире
11:16 15.06.2022 (обновлено: 11:25 15.06.2022)
 
Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз

Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в Евросоюз

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн – РИА Новости. Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в Европу, сообщает телерадиокомпания "КАН".
"Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз", - сообщает телерадиокомпания, отмечая, что это происходит на фоне ситуации вокруг Украины.
Сотрудник газовой компании, контролирующей сегмент Транссредиземноморского газопровода - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
08:00
Испания может остаться без алжирского газа. Виновата Россия
 
ЕвросоюзПриродный газУкраинаРоссияИзраильВ мире
 
 
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