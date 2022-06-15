https://ria.ru/20220615/gaz-1795385347.html

Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз

Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз - РИА Новости, 15.06.2022

Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз

Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в Европу, сообщает телерадиокомпания "КАН". РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:16

2022-06-15T11:16

2022-06-15T11:25

евросоюз

природный газ

украина

россия

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн – РИА Новости. Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в Европу, сообщает телерадиокомпания "КАН"."Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз", - сообщает телерадиокомпания, отмечая, что это происходит на фоне ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220615/ispaniya-1795307850.html

украина

россия

израиль

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Владимир Лаврентьев

евросоюз, природный газ, украина, россия, израиль, в мире