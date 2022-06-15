https://ria.ru/20220615/garage-1795493243.html
"Гараж" открыл новый сезон архитектурных прогулок
"Гараж" открыл новый сезон архитектурных прогулок - РИА Новости, 15.06.2022
"Гараж" открыл новый сезон архитектурных прогулок
Музей современного искусства "Гараж" открыл новый сезон архитектурных прогулок. Гиды институции составили четыре новых маршрута. О них рассказывается на сайте... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:42
2022-06-15T15:42
2022-06-15T15:46
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архитектура
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Музей современного искусства "Гараж" открыл новый сезон архитектурных прогулок. Гиды институции составили четыре новых маршрута. О них рассказывается на сайте учреждения. Все экскурсии связаны с историей России и Москвы. На одной из них участники знакомятся с архитектурными объектами Олимпиады-80, другая посвящена Дому Наркомфина — манифесту нового быта. Есть маршрут по Профсоюзной улице и прогулки, на которых рассказывают об истории Юго-Запада, Беляево, а также о мифах и легендах Северного Чертанова.Этот сезон архитектурных прогулок продлится до 19 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20220531/tsaritsyno-1792129966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, музеи, москва, архитектура
15:42 15.06.2022 (обновлено: 15:46 15.06.2022)
"Гараж" открыл новый сезон архитектурных прогулок
Музей современного искусства "Гараж" открыл новый сезон архитектурных прогулок