https://ria.ru/20220615/garage-1795493243.html

"Гараж" открыл новый сезон архитектурных прогулок

"Гараж" открыл новый сезон архитектурных прогулок - РИА Новости, 15.06.2022

"Гараж" открыл новый сезон архитектурных прогулок

Музей современного искусства "Гараж" открыл новый сезон архитектурных прогулок. Гиды институции составили четыре новых маршрута. О них рассказывается на сайте... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:42

2022-06-15T15:42

2022-06-15T15:46

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Музей современного искусства "Гараж" открыл новый сезон архитектурных прогулок. Гиды институции составили четыре новых маршрута. О них рассказывается на сайте учреждения. Все экскурсии связаны с историей России и Москвы. На одной из них участники знакомятся с архитектурными объектами Олимпиады-80, другая посвящена Дому Наркомфина — манифесту нового быта. Есть маршрут по Профсоюзной улице и прогулки, на которых рассказывают об истории Юго-Запада, Беляево, а также о мифах и легендах Северного Чертанова.Этот сезон архитектурных прогулок продлится до 19 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20220531/tsaritsyno-1792129966.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, москва, архитектура