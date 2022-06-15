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Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с завода "Азот" - РИА Новости, 15.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/evakuatsiya-1795608310.html
Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с завода "Азот"
Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с завода "Азот" - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с завода "Азот"
Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с территории завода "Азот" по открытому Россией гуманитарному коридору, нарушив режим прекращения огня и... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T21:53
2022-06-15T21:53
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
сватово
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с территории завода "Азот" по открытому Россией гуманитарному коридору, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что ранее в среду с 08:00 утра по московскому времени до 20:00 российская сторона для эвакуации мирного населения с территории химического комбината "Азот" в Северодонецке предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в Луганской Народной Республике."Несмотря на принятые Российской Федерацией беспрецедентные меры, киевские власти цинично сорвали проведение гуманитарной операции. Средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня. Из промзоны комбината "Азот" велся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка (с 08:20 – из 120-мм минометов, с 09:40 – из танковых пушек)", - сообщил он.
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северодонецк
сватово
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в мире, северодонецк, сватово, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:53 15.06.2022
 
Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с завода "Азот"

Минобороны: боевики обстреляли Северодонецк, сорвав эвакуацию гражданских с завода "Азот"

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с территории завода "Азот" по открытому Россией гуманитарному коридору, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он напомнил, что ранее в среду с 08:00 утра по московскому времени до 20:00 российская сторона для эвакуации мирного населения с территории химического комбината "Азот" в Северодонецке предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в Луганской Народной Республике.
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"Несмотря на принятые Российской Федерацией беспрецедентные меры, киевские власти цинично сорвали проведение гуманитарной операции. Средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня. Из промзоны комбината "Азот" велся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка (с 08:20 – из 120-мм минометов, с 09:40 – из танковых пушек)", - сообщил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкСватовоЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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