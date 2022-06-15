https://ria.ru/20220615/evakuatsiya-1795608310.html
Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с завода "Азот"
Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с завода "Азот" - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с завода "Азот"
Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с территории завода "Азот" по открытому Россией гуманитарному коридору, нарушив режим прекращения огня и... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T21:53
2022-06-15T21:53
2022-06-15T21:53
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
сватово
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_c6a4f302b0f5486268376d5713b9ddec.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с территории завода "Азот" по открытому Россией гуманитарному коридору, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что ранее в среду с 08:00 утра по московскому времени до 20:00 российская сторона для эвакуации мирного населения с территории химического комбината "Азот" в Северодонецке предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в Луганской Народной Республике."Несмотря на принятые Российской Федерацией беспрецедентные меры, киевские власти цинично сорвали проведение гуманитарной операции. Средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня. Из промзоны комбината "Азот" велся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка (с 08:20 – из 120-мм минометов, с 09:40 – из танковых пушек)", - сообщил он.
https://ria.ru/20220615/evakuatsiya-1795607015.html
северодонецк
сватово
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c17312210658fe32ab27078a7935df13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, сватово, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с завода "Азот"
Минобороны: боевики обстреляли Северодонецк, сорвав эвакуацию гражданских с завода "Азот"