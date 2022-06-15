https://ria.ru/20220615/evakuatsiya-1795608310.html

Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с завода "Азот"

Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с завода "Азот" - РИА Новости, 15.06.2022

Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с завода "Азот"

Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с территории завода "Азот" по открытому Россией гуманитарному коридору, нарушив режим прекращения огня и... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T21:53

2022-06-15T21:53

2022-06-15T21:53

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

сватово

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские боевики сорвали эвакуацию мирных жителей с территории завода "Азот" по открытому Россией гуманитарному коридору, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что ранее в среду с 08:00 утра по московскому времени до 20:00 российская сторона для эвакуации мирного населения с территории химического комбината "Азот" в Северодонецке предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в Луганской Народной Республике."Несмотря на принятые Российской Федерацией беспрецедентные меры, киевские власти цинично сорвали проведение гуманитарной операции. Средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня. Из промзоны комбината "Азот" велся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка (с 08:20 – из 120-мм минометов, с 09:40 – из танковых пушек)", - сообщил он.

https://ria.ru/20220615/evakuatsiya-1795607015.html

северодонецк

сватово

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, северодонецк, сватово, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф