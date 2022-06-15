https://ria.ru/20220615/evakuatsiya-1795607015.html
Россия эвакуировала почти 22 тысячи человек с Украины и из Донбасса
Россия эвакуировала почти 22 тысячи человек с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 15.06.2022
Россия эвакуировала почти 22 тысячи человек с Украины и из Донбасса
Без участия Киева за сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы 21 999 человек, в том числе 2 351 ребенок, сообщил в среду на... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T21:43
2022-06-15T21:43
2022-06-15T21:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Без участия Киева за сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы 21 999 человек, в том числе 2 351 ребенок, сообщил в среду на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 999 человек, в том числе 2 351 ребенок", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы почти 1,865 миллиона человек, из которых более 294 тысяч детей. Границу РФ пересекли более 278 тысяч личных автомобилей.Мизинцев напомнил, что в субъектах России работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев."За прошедшие сутки ... поступило 87 обращений с просьбами об эвакуации в Россию на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 758 136 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - рассказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220614/azot-1795206097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
Россия эвакуировала почти 22 тысячи человек с Украины и из Донбасса
Минобороны: Россия за сутки эвакуировала почти 22 тысячи человек с Украины и из Донбасса