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﻿Кадыров назвал ситуацию с эвакуацией гражданских с завода "Азот" подлостью - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/evakuatsiya-1795600331.html
﻿Кадыров назвал ситуацию с эвакуацией гражданских с завода "Азот" подлостью
﻿Кадыров назвал ситуацию с эвакуацией гражданских с завода "Азот" подлостью - РИА Новости, 15.06.2022
﻿Кадыров назвал ситуацию с эвакуацией гражданских с завода "Азот" подлостью
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал настоящей подлостью ситуацию с зеленым коридором для эвакуации женщин, детей и стариков, находящихся в подвалах завода "Азот"... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:45
2022-06-15T20:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
рамзан кадыров
северодонецк
украина
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 15 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал настоящей подлостью ситуацию с зеленым коридором для эвакуации женщин, детей и стариков, находящихся в подвалах завода "Азот" Северодонецка в ЛНР.Он рассказал, что для эвакуации мирных граждан с завода чеченским подразделениям спецназа "Ахмат" поручили организовать зеленый коридор с 8:00 до 22:00. Но вместо того чтобы выпустить из промзоны людей, украинская сторона начала обстреливать подразделения, задействованные в организации коридора.Он сравнил украинских фашистов с немецкими и обратился к мировым лидерам."Вы поставляете артиллерийские системы для уничтожения мирного населения ЛНР и ДНР и прекрасно знаете, что украинские военные не используют их для обстрела военных позиций российских войск. Рано или поздно вам придется это признать и на коленях принести извинения жителям Донбасса", - заключил Кадыров.
https://ria.ru/20220615/akhmat-1795337735.html
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луганская народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, рамзан кадыров, северодонецк, украина, вооруженные силы украины
20:45 15.06.2022
 
﻿Кадыров назвал ситуацию с эвакуацией гражданских с завода "Азот" подлостью

﻿Глава Чечни Кадыров назвал ситуацию с эвакуацией мирных жителей с завода "Азот" подлостью

© РИА Новости / Виктор ЗванцевВид на химкомбинат "Азот"
Вид на химкомбинат Азот - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Вид на химкомбинат "Азот". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал настоящей подлостью ситуацию с зеленым коридором для эвакуации женщин, детей и стариков, находящихся в подвалах завода "Азот" Северодонецка в ЛНР.
Он рассказал, что для эвакуации мирных граждан с завода чеченским подразделениям спецназа "Ахмат" поручили организовать зеленый коридор с 8:00 до 22:00. Но вместо того чтобы выпустить из промзоны людей, украинская сторона начала обстреливать подразделения, задействованные в организации коридора.
"Настоящая подлость! Кстати говоря, обстрел до сих пор продолжается. Благодаря своевременному реагированию и перегруппировке подразделений обошлось без жертв среди личного состава. Естественно, никого из подвалов так и не выпустили", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он сравнил украинских фашистов с немецкими и обратился к мировым лидерам.
"Вы поставляете артиллерийские системы для уничтожения мирного населения ЛНР и ДНР и прекрасно знаете, что украинские военные не используют их для обстрела военных позиций российских войск. Рано или поздно вам придется это признать и на коленях принести извинения жителям Донбасса", - заключил Кадыров.
Боец полка полиции специального назначения имени Кадырова - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
00:58Специальная военная операция на Украине
Кадыров опроверг заявления об "оттеснении" спецподразделений "Ахмат"
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРамзан КадыровСеверодонецкУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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