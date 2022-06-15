https://ria.ru/20220615/evakuatsiya-1795600331.html
Кадыров назвал ситуацию с эвакуацией гражданских с завода "Азот" подлостью
Кадыров назвал ситуацию с эвакуацией гражданских с завода "Азот" подлостью - РИА Новости, 15.06.2022
Кадыров назвал ситуацию с эвакуацией гражданских с завода "Азот" подлостью
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал настоящей подлостью ситуацию с зеленым коридором для эвакуации женщин, детей и стариков, находящихся в подвалах завода "Азот"... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:45
2022-06-15T20:45
2022-06-15T20:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
рамзан кадыров
северодонецк
украина
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 15 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал настоящей подлостью ситуацию с зеленым коридором для эвакуации женщин, детей и стариков, находящихся в подвалах завода "Азот" Северодонецка в ЛНР.Он рассказал, что для эвакуации мирных граждан с завода чеченским подразделениям спецназа "Ахмат" поручили организовать зеленый коридор с 8:00 до 22:00. Но вместо того чтобы выпустить из промзоны людей, украинская сторона начала обстреливать подразделения, задействованные в организации коридора.Он сравнил украинских фашистов с немецкими и обратился к мировым лидерам."Вы поставляете артиллерийские системы для уничтожения мирного населения ЛНР и ДНР и прекрасно знаете, что украинские военные не используют их для обстрела военных позиций российских войск. Рано или поздно вам придется это признать и на коленях принести извинения жителям Донбасса", - заключил Кадыров.
https://ria.ru/20220615/akhmat-1795337735.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, рамзан кадыров, северодонецк, украина, вооруженные силы украины
Кадыров назвал ситуацию с эвакуацией гражданских с завода "Азот" подлостью
Глава Чечни Кадыров назвал ситуацию с эвакуацией мирных жителей с завода "Азот" подлостью