https://ria.ru/20220615/evakuatsiya-1795600331.html

﻿Кадыров назвал ситуацию с эвакуацией гражданских с завода "Азот" подлостью

﻿Кадыров назвал ситуацию с эвакуацией гражданских с завода "Азот" подлостью - РИА Новости, 15.06.2022

﻿Кадыров назвал ситуацию с эвакуацией гражданских с завода "Азот" подлостью

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал настоящей подлостью ситуацию с зеленым коридором для эвакуации женщин, детей и стариков, находящихся в подвалах завода "Азот"... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T20:45

2022-06-15T20:45

2022-06-15T20:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

рамзан кадыров

северодонецк

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792792736_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_dc08b2d6f040072bc53617681779172e.jpg

ГРОЗНЫЙ, 15 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал настоящей подлостью ситуацию с зеленым коридором для эвакуации женщин, детей и стариков, находящихся в подвалах завода "Азот" Северодонецка в ЛНР.Он рассказал, что для эвакуации мирных граждан с завода чеченским подразделениям спецназа "Ахмат" поручили организовать зеленый коридор с 8:00 до 22:00. Но вместо того чтобы выпустить из промзоны людей, украинская сторона начала обстреливать подразделения, задействованные в организации коридора.Он сравнил украинских фашистов с немецкими и обратился к мировым лидерам."Вы поставляете артиллерийские системы для уничтожения мирного населения ЛНР и ДНР и прекрасно знаете, что украинские военные не используют их для обстрела военных позиций российских войск. Рано или поздно вам придется это признать и на коленях принести извинения жителям Донбасса", - заключил Кадыров.

https://ria.ru/20220615/akhmat-1795337735.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

северодонецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, луганская народная республика, рамзан кадыров, северодонецк, украина, вооруженные силы украины