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Военные ЛНР эвакуировали восемь человек с линии соприкосновения у "Азота" - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/evakuatsiya-1795508785.html
Военные ЛНР эвакуировали восемь человек с линии соприкосновения у "Азота"
Военные ЛНР эвакуировали восемь человек с линии соприкосновения у "Азота" - РИА Новости, 15.06.2022
Военные ЛНР эвакуировали восемь человек с линии соприкосновения у "Азота"
После срыва гуманитарного коридора для эвакуации граждан с завода "Азот" военные Луганской Народной Республики эвакуировали восемь мирных жителей с линии... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:06
2022-06-15T16:06
специальная военная операция на украине
украина
луганская народная республика
северодонецк
донбасс
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. После срыва гуманитарного коридора для эвакуации граждан с завода "Азот" военные Луганской Народной Республики эвакуировали восемь мирных жителей с линии соприкосновения, которая проходит у завода, сообщил начальник гарнизонной службы Второго армейского корпуса Александр Никишин."Восемь человек мы только что эвакуировали непосредственно из подвала возле линии соприкосновения", - сказал Никишин журналистам.
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украина, луганская народная республика, северодонецк, донбасс
16:06 15.06.2022
 
Военные ЛНР эвакуировали восемь человек с линии соприкосновения у "Азота"

Военные ЛНР сообщили об эвакуации восьми мирных жителей с линии соприкосновения у "Азота"

© РИА Новости / Виктор ЗванцевВид на химкомбинат "Азот"
Вид на химкомбинат Азот - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Вид на химкомбинат "Азот". Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. После срыва гуманитарного коридора для эвакуации граждан с завода "Азот" военные Луганской Народной Республики эвакуировали восемь мирных жителей с линии соприкосновения, которая проходит у завода, сообщил начальник гарнизонной службы Второго армейского корпуса Александр Никишин.
"Восемь человек мы только что эвакуировали непосредственно из подвала возле линии соприкосновения", - сказал Никишин журналистам.
Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 15:26Специальная военная операция на Украине
В ЛНР считают, что на заводе "Азот" могут быть иностранные наемники
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкДонбасс
 
 
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