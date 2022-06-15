https://ria.ru/20220615/evakuatsiya-1795508785.html
Военные ЛНР эвакуировали восемь человек с линии соприкосновения у "Азота"
Военные ЛНР эвакуировали восемь человек с линии соприкосновения у "Азота" - РИА Новости, 15.06.2022
Военные ЛНР эвакуировали восемь человек с линии соприкосновения у "Азота"
После срыва гуманитарного коридора для эвакуации граждан с завода "Азот" военные Луганской Народной Республики эвакуировали восемь мирных жителей с линии... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:06
2022-06-15T16:06
2022-06-15T16:06
специальная военная операция на украине
украина
луганская народная республика
северодонецк
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792792736_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_dc08b2d6f040072bc53617681779172e.jpg
СЕВЕРОДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. После срыва гуманитарного коридора для эвакуации граждан с завода "Азот" военные Луганской Народной Республики эвакуировали восемь мирных жителей с линии соприкосновения, которая проходит у завода, сообщил начальник гарнизонной службы Второго армейского корпуса Александр Никишин."Восемь человек мы только что эвакуировали непосредственно из подвала возле линии соприкосновения", - сказал Никишин журналистам.
https://ria.ru/20220614/naemniki-1795223868.html
украина
луганская народная республика
северодонецк
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792792736_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_981d2b24411c9d83ba1c7ab0de25a7d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, луганская народная республика, северодонецк, донбасс
Военные ЛНР эвакуировали восемь человек с линии соприкосновения у "Азота"
Военные ЛНР сообщили об эвакуации восьми мирных жителей с линии соприкосновения у "Азота"