https://ria.ru/20220615/evakuatsiya-1795508785.html

Военные ЛНР эвакуировали восемь человек с линии соприкосновения у "Азота"

Военные ЛНР эвакуировали восемь человек с линии соприкосновения у "Азота" - РИА Новости, 15.06.2022

Военные ЛНР эвакуировали восемь человек с линии соприкосновения у "Азота"

После срыва гуманитарного коридора для эвакуации граждан с завода "Азот" военные Луганской Народной Республики эвакуировали восемь мирных жителей с линии... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:06

2022-06-15T16:06

2022-06-15T16:06

специальная военная операция на украине

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северодонецк

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СЕВЕРОДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. После срыва гуманитарного коридора для эвакуации граждан с завода "Азот" военные Луганской Народной Республики эвакуировали восемь мирных жителей с линии соприкосновения, которая проходит у завода, сообщил начальник гарнизонной службы Второго армейского корпуса Александр Никишин."Восемь человек мы только что эвакуировали непосредственно из подвала возле линии соприкосновения", - сказал Никишин журналистам.

https://ria.ru/20220614/naemniki-1795223868.html

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украина, луганская народная республика, северодонецк, донбасс