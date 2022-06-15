04:35 15.06.2022 (обновлено: 11:01 15.06.2022)
Антонов раскритиковал заявления Пентагона о готовности поставить Киеву РСЗО
Посол Антонов: заявления США о поставах Киеву HIMARS демонстрируют готовность к эскалации
© AP Photo / Peter HaleyАмериканская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS
© AP Photo / Peter Haley
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Заявления Пентагона о поставках Киеву РСЗО HIMARS демонстрируют готовность к эскалации ситуации на Украине, считает посол России в США Анатолий Антонов, его комментарий опубликовали в Telegram-канале дипмиссии.
"Вызывает крайнюю обеспокоенность, что высокопоставленный представитель Пентагона допускает возможность расширения поставок дальнобойных комплексов. Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию", — отметил дипломат.
Он напомнил, что такие заявления прозвучали накануне очередной встречи США и их союзников по военной поддержке Украины.
"Видимо, таким образом администрация настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями", — заключил посол.
Ранее США одобрили поставки реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что Киев не станет использовать их для нанесения ударов по территории России. Владимир Зеленский публично пообещал, что Украина выполнит это требование. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов американскими ракетами по российской территории. В Кремле заявили, что киевским властям нет доверия, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны западных стран не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".