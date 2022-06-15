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Антонов раскритиковал заявления Пентагона о готовности поставить Киеву РСЗО - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/eskalatsiya-1795344348.html
Антонов раскритиковал заявления Пентагона о готовности поставить Киеву РСЗО
Антонов раскритиковал заявления Пентагона о готовности поставить Киеву РСЗО - РИА Новости, 15.06.2022
Антонов раскритиковал заявления Пентагона о готовности поставить Киеву РСЗО
Заявления Пентагона о поставках Киеву РСЗО HIMARS демонстрируют готовность к эскалации ситуации на Украине, считает посол России в США Анатолий Антонов, его... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T04:35
2022-06-15T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
анатолий антонов
сша
рсзо himars
украина
россия
пентагон
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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Заявления Пентагона о поставках Киеву РСЗО HIMARS демонстрируют готовность к эскалации ситуации на Украине, считает посол России в США Анатолий Антонов, его комментарий опубликовали в Telegram-канале дипмиссии.Он напомнил, что такие заявления прозвучали накануне очередной встречи США и их союзников по военной поддержке Украины."Видимо, таким образом администрация настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями", — заключил посол.Ранее США одобрили поставки реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что Киев не станет использовать их для нанесения ударов по территории России. Владимир Зеленский публично пообещал, что Украина выполнит это требование. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов американскими ракетами по российской территории. В Кремле заявили, что киевским властям нет доверия, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны западных стран не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220615/genotsid-1795344499.html
https://ria.ru/20220614/pentagon-1795316924.html
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в мире, анатолий антонов, сша, рсзо himars, украина, россия, пентагон
04:35 15.06.2022 (обновлено: 11:01 15.06.2022)
 
Антонов раскритиковал заявления Пентагона о готовности поставить Киеву РСЗО

Посол Антонов: заявления США о поставах Киеву HIMARS демонстрируют готовность к эскалации

© AP Photo / Peter HaleyАмериканская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Peter Haley
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Заявления Пентагона о поставках Киеву РСЗО HIMARS демонстрируют готовность к эскалации ситуации на Украине, считает посол России в США Анатолий Антонов, его комментарий опубликовали в Telegram-канале дипмиссии.

"Вызывает крайнюю обеспокоенность, что высокопоставленный представитель Пентагона допускает возможность расширения поставок дальнобойных комплексов. Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию", — отметил дипломат.

Он напомнил, что такие заявления прозвучали накануне очередной встречи США и их союзников по военной поддержке Украины.
"Видимо, таким образом администрация настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями", — заключил посол.
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04:49Специальная военная операция на Украине
Посол Антонов призвал США прекратить потворствовать геноциду русскоязычных
Ранее США одобрили поставки реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что Киев не станет использовать их для нанесения ударов по территории России. Владимир Зеленский публично пообещал, что Украина выполнит это требование. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов американскими ракетами по российской территории. В Кремле заявили, что киевским властям нет доверия, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны западных стран не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 20:53
Пентагон заявил о планах передавать Украине разведданные для ударов РСЗО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнатолий АнтоновСШАРСЗО HIMARSУкраинаРоссияПентагон
 
 
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