https://ria.ru/20220615/eskalatsiya-1795344348.html

Антонов раскритиковал заявления Пентагона о готовности поставить Киеву РСЗО

Антонов раскритиковал заявления Пентагона о готовности поставить Киеву РСЗО - РИА Новости, 15.06.2022

Антонов раскритиковал заявления Пентагона о готовности поставить Киеву РСЗО

Заявления Пентагона о поставках Киеву РСЗО HIMARS демонстрируют готовность к эскалации ситуации на Украине, считает посол России в США Анатолий Антонов, его... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T04:35

2022-06-15T04:35

2022-06-15T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

анатолий антонов

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пентагон

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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Заявления Пентагона о поставках Киеву РСЗО HIMARS демонстрируют готовность к эскалации ситуации на Украине, считает посол России в США Анатолий Антонов, его комментарий опубликовали в Telegram-канале дипмиссии.Он напомнил, что такие заявления прозвучали накануне очередной встречи США и их союзников по военной поддержке Украины."Видимо, таким образом администрация настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями", — заключил посол.Ранее США одобрили поставки реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что Киев не станет использовать их для нанесения ударов по территории России. Владимир Зеленский публично пообещал, что Украина выполнит это требование. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов американскими ракетами по российской территории. В Кремле заявили, что киевским властям нет доверия, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны западных стран не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220615/genotsid-1795344499.html

https://ria.ru/20220614/pentagon-1795316924.html

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в мире, анатолий антонов, сша, рсзо himars, украина, россия, пентагон