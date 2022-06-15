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Энергетические организации взяли на баланс более 5,5 тысячи сетей МО - РИА Новости, 15.06.2022
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Новости Подмосковья
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Энергетические организации взяли на баланс более 5,5 тысячи сетей МО
Энергетические организации взяли на баланс более 5,5 тысячи сетей МО - РИА Новости, 15.06.2022
Энергетические организации взяли на баланс более 5,5 тысячи сетей МО
СНТ и коттеджные поселки Московской области могут передавать на баланс энергетических организаций обслуживание электросетевого оборудования. Это позволяет... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:30
2022-06-15T19:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. СНТ и коттеджные поселки Московской области могут передавать на баланс энергетических организаций обслуживание электросетевого оборудования. Это позволяет жителям меньше платить за электричество и улучшает качество обслуживания сетей, сообщил телеканал "360".Благодаря программе консолидации жители СНТ могут платить только за потребляемое ими электричество. Другое преимущество — ответственность за техническое обслуживание и выполнение аварийно-восстановительных работ переходит к сетевой компании.Программа консолидации реализуется Минэнергетики с 2019 года. За это время сети передали компаниям 5,6 тысячи СНТ и коттеджных поселков, из которых 300 — в этом году. Ожидается, что до конца 2024 года к программе присоединятся еще шесть тысяч сетей.
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московская область (подмосковье)
19:30 15.06.2022
 

Энергетические организации взяли на баланс более 5,5 тысячи сетей МО

© РИА Новости / Сергей ПятаковСчетчики электроэнергии на даче в Московской области
Счетчики электроэнергии на даче в Московской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. СНТ и коттеджные поселки Московской области могут передавать на баланс энергетических организаций обслуживание электросетевого оборудования. Это позволяет жителям меньше платить за электричество и улучшает качество обслуживания сетей, сообщил телеканал "360".
Благодаря программе консолидации жители СНТ могут платить только за потребляемое ими электричество. Другое преимущество — ответственность за техническое обслуживание и выполнение аварийно-восстановительных работ переходит к сетевой компании.
"Собственники, передавшие свои электросети профессионалам, освобождаются от затрат, связанных с их капитальным ремонтом и эксплуатацией. Обслуживание, текущий ремонт и замену оборудования произведет сетевая компания", – рассказал глава министерства энергетики МО Александр Самарин.
Программа консолидации реализуется Минэнергетики с 2019 года. За это время сети передали компаниям 5,6 тысячи СНТ и коттеджных поселков, из которых 300 — в этом году. Ожидается, что до конца 2024 года к программе присоединятся еще шесть тысяч сетей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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