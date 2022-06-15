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Число пострадавших в ДТП под Рязанью выросло до пяти - РИА Новости, 15.06.2022
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Число пострадавших в ДТП под Рязанью выросло до пяти
Число пострадавших в ДТП под Рязанью выросло до пяти - РИА Новости, 15.06.2022
Число пострадавших в ДТП под Рязанью выросло до пяти
Количество пострадавших в ДТП под Рязанью, где грузовик въехал в микроавтобус Hyundai и легковушки, увеличилось до пяти, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T09:53
2022-06-15T10:00
происшествия
авто
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 15 июн - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП под Рязанью, где грузовик въехал в микроавтобус Hyundai и легковушки, увеличилось до пяти, сообщило УМВД по региону.Как информировало ведомство, ДТП произошло около 7 часов утра в Михайловском районе на 224-м километре автодороги Р-22 "Каспий": грузовик, двигавшийся в сторону Москвы, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и четырьмя легковушками. В результате ДТП погибли находившиеся в Hyundai две женщины и мужчина, трое человек в легковых автомобилях получили травмы."Еще двое пассажиров, находившиеся в микроавтобусе, получили травмы", - говорится в сообщении.Также уточняется, что грузовик столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом и пятью автомобилями различных марок.
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происшествия, авто, рязанская область
09:53 15.06.2022 (обновлено: 10:00 15.06.2022)
 
Число пострадавших в ДТП под Рязанью выросло до пяти

Число пострадавших в ДТП под Рязанью выросло до пяти, трое погибли

© Фото : ГУ МВД России по Рязанской областиДТП в Михайловском районе на 224-м километре автодороги Р-22 "Каспий" под Рязанью
ДТП в Михайловском районе на 224-м километре автодороги Р-22 Каспий под Рязанью - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : ГУ МВД России по Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 15 июн - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП под Рязанью, где грузовик въехал в микроавтобус Hyundai и легковушки, увеличилось до пяти, сообщило УМВД по региону.
Как информировало ведомство, ДТП произошло около 7 часов утра в Михайловском районе на 224-м километре автодороги Р-22 "Каспий": грузовик, двигавшийся в сторону Москвы, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и четырьмя легковушками. В результате ДТП погибли находившиеся в Hyundai две женщины и мужчина, трое человек в легковых автомобилях получили травмы.
"Еще двое пассажиров, находившиеся в микроавтобусе, получили травмы", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что грузовик столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом и пятью автомобилями различных марок.
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