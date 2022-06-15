https://ria.ru/20220615/dtp-1795365442.html

Число пострадавших в ДТП под Рязанью выросло до пяти

Число пострадавших в ДТП под Рязанью выросло до пяти - РИА Новости, 15.06.2022

Число пострадавших в ДТП под Рязанью выросло до пяти

Количество пострадавших в ДТП под Рязанью, где грузовик въехал в микроавтобус Hyundai и легковушки, увеличилось до пяти, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T09:53

2022-06-15T09:53

2022-06-15T10:00

происшествия

авто

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 15 июн - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП под Рязанью, где грузовик въехал в микроавтобус Hyundai и легковушки, увеличилось до пяти, сообщило УМВД по региону.Как информировало ведомство, ДТП произошло около 7 часов утра в Михайловском районе на 224-м километре автодороги Р-22 "Каспий": грузовик, двигавшийся в сторону Москвы, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и четырьмя легковушками. В результате ДТП погибли находившиеся в Hyundai две женщины и мужчина, трое человек в легковых автомобилях получили травмы."Еще двое пассажиров, находившиеся в микроавтобусе, получили травмы", - говорится в сообщении.Также уточняется, что грузовик столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом и пятью автомобилями различных марок.

https://ria.ru/20220614/dagestan-1795204362.html

рязанская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, рязанская область