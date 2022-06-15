Из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ повреждена школа
В ДНР заявили, что из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ повреждены школа и дома
© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Общеобразовательная школа №31 и ряд многоквартирных домов получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск жилых кварталов в Центрально-Городском районе Горловки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Горловке, под огнем школа №31. В результате обстрела жилых кварталов Центрально-Городского района Горловки украинские снаряды повредили общеобразовательную школу №31 по ул. Ленина, там же повреждения получил целый ряд жилых домов", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в среду сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".