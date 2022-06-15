https://ria.ru/20220615/donbass-1795442668.html

Из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ повреждена школа

Из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ повреждена школа - РИА Новости, 15.06.2022

Из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ повреждена школа

Общеобразовательная школа №31 и ряд многоквартирных домов получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск жилых кварталов в... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:18

2022-06-15T13:18

2022-06-15T13:18

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Общеобразовательная школа №31 и ряд многоквартирных домов получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск жилых кварталов в Центрально-Городском районе Горловки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Горловке, под огнем школа №31. В результате обстрела жилых кварталов Центрально-Городского района Горловки украинские снаряды повредили общеобразовательную школу №31 по ул. Ленина, там же повреждения получил целый ряд жилых домов", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в среду сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220615/obstrel-1795351641.html

https://ria.ru/20220615/donbass-1795363551.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол