https://ria.ru/20220615/donbass-1795441525.html

Украинские войска обстреляли Горловку и еще два поселка в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и еще два поселка в ДНР - РИА Новости, 15.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и еще два поселка в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка, Пантелеймоновка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике из тяжелой артиллерии и минометов,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:14

2022-06-15T13:14

2022-06-15T13:14

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка, Пантелеймоновка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике из тяжелой артиллерии и минометов, выпустив 10 снарядов и шесть мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 (совпадает с мск) населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 11:50 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (поселок шахты Ленина): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 12:30 – населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram- канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220615/donbass-1795416454.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол