Украинские войска обстреляли Горловку и еще два поселка в ДНР
В ДНР заявили, украинские войска обстреляли Горловку и еще два поселка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка, Пантелеймоновка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике из тяжелой артиллерии и минометов, выпустив 10 снарядов и шесть мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 (совпадает с мск) населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 11:50 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (поселок шахты Ленина): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 12:30 – населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram- канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".