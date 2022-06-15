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Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из "Града" - РИА Новости, 15.06.2022
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Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из "Града" - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по населенному пункту Минеральное в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T09:54
2022-06-15T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по населенному пункту Минеральное в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:30 (совпадает с мск) - н.п. Новобахмутовка - н.п. Минеральное: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Предыдущий обстрел Минерального был зафиксирован в 8.30, тогда украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.
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в мире, украина
09:54 15.06.2022 (обновлено: 10:02 15.06.2022)
 
Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из "Града"

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по населенному пункту Минеральное в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:30 (совпадает с мск) - н.п. Новобахмутовка - н.п. Минеральное: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Предыдущий обстрел Минерального был зафиксирован в 8.30, тогда украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
 
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