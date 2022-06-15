https://ria.ru/20220615/donbass-1795365699.html

Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из "Града" - РИА Новости, 15.06.2022

Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по населенному пункту Минеральное в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T09:54

2022-06-15T09:54

2022-06-15T10:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по населенному пункту Минеральное в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:30 (совпадает с мск) - н.п. Новобахмутовка - н.п. Минеральное: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Предыдущий обстрел Минерального был зафиксирован в 8.30, тогда украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220615/donbass-1795365877.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина