https://ria.ru/20220615/donbass-1795365699.html
Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из "Града" - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по населенному пункту Минеральное в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T09:54
2022-06-15T09:54
2022-06-15T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по населенному пункту Минеральное в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:30 (совпадает с мск) - н.п. Новобахмутовка - н.п. Минеральное: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Предыдущий обстрел Минерального был зафиксирован в 8.30, тогда украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220615/donbass-1795365877.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
09:54 15.06.2022 (обновлено: 10:02 15.06.2022)
Украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из "Града"
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Минеральному десять ракет из "Града"