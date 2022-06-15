https://ria.ru/20220615/donbass-1795363551.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Озеряновку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Озеряновку - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Озеряновку
Украинские войска за 16 минут обстреляли Ясиноватую и Озеряновку, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T09:38
2022-06-15T09:38
2022-06-15T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска за 16 минут обстреляли Ясиноватую и Озеряновку, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.16 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 09.00 - н.п. Новгородское - н.п. Озеряновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220615/donbass-1795358663.html
ясиноватая
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, украина, донецк (днр)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Озеряновку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 12 снарядов по Ясиноватой и Озерняновке