https://ria.ru/20220615/donbass-1795363551.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Озеряновку

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Озеряновку - РИА Новости, 15.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Озеряновку

Украинские войска за 16 минут обстреляли Ясиноватую и Озеряновку, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T09:38

2022-06-15T09:38

2022-06-15T09:38

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска за 16 минут обстреляли Ясиноватую и Озеряновку, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.16 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 09.00 - н.п. Новгородское - н.п. Озеряновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20220615/donbass-1795358663.html

ясиноватая

украина

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, украина, донецк (днр)