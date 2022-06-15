https://ria.ru/20220615/dolzhnost-1795430738.html

Парламент Татарстана согласовал кандидатуру на должность главы минпромторга

Парламент Татарстана согласовал кандидатуру на должность главы минпромторга - РИА Новости, 15.06.2022

Парламент Татарстана согласовал кандидатуру на должность главы минпромторга

Депутаты госсовета Татарстана на заседании в среду согласовали кандидатуру Олега Коробченко на должность заместителя премьер-министра Татарстана – министра... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:48

2022-06-15T12:48

2022-06-15T12:48

республика татарстан

россия

набережные челны

рустам минниханов

политика

партия роста

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КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана на заседании в среду согласовали кандидатуру Олега Коробченко на должность заместителя премьер-министра Татарстана – министра промышленности и торговли республики, передает корреспондент РИА Новости.Президент Татарстана Рустам Минниханов в конце мая назначил депутата госсовета республики Коробченко исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Татарстана – министра промышленности и торговли. Ранее занимавший эту должность Альберт Каримов 16 мая был назначен заместителем министра промышленности и торговли РФ. Кандидатура Коробченко была внесена на согласование президентом Татарстана.Также, по словам премьер-министра, он является активным общественником: с 2010 года – депутат городского совета Набережных Челнов, с 2019 года – депутат госсовета Татарстана. Песошин выразил уверенность, что опираясь на высокие бизнес-компетенции и личные качества, Коробченко справится с поставленными задачами и даст новый импульс развитию промышленного потенциала Татарстана в непростой социально-экономической ситуации.Коробченко, выступая перед депутатами, своими главными задачами в новой должности назвал повышение потенциала производительности предприятий республики, "притягивание" новых технологий, подготовку высококвалифицированных кадров, улучшение жизни жителей республики.Парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Коробченко и удовлетворили его заявление о досрочном прекращении полномочий депутата госсовета Татарстана.Коробченко родился в 1977 году в Белоруссии. В Набережные Челны семья переехала в 1990 году. После вуза начал работать по специальности в ООО "РемСервис", прошел путь от бухгалтера до коммерческого директора. В 2004 году создал автопромышленный холдинг "Кориб". На сегодня это многопрофильная, стабильно развивающаяся компания. Окончил Институт экономики, управления и права (2011, экономика, финансы и кредит), Российскую Академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (2015, доктор делового администрирования). В мае 2019 года возглавил региональное отделение Партии роста. В сентябре 2019 года был избран депутатом госсовета Республики Татарстан шестого созыва.

https://ria.ru/20220312/minnikhanov-1777856908.html

https://ria.ru/20211208/fazleeva-1762762649.html

россия

набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, набережные челны, рустам минниханов, политика, партия роста