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Парламент Татарстана согласовал кандидатуру на должность главы минпромторга - РИА Новости, 15.06.2022
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Парламент Татарстана согласовал кандидатуру на должность главы минпромторга
Парламент Татарстана согласовал кандидатуру на должность главы минпромторга - РИА Новости, 15.06.2022
Парламент Татарстана согласовал кандидатуру на должность главы минпромторга
Депутаты госсовета Татарстана на заседании в среду согласовали кандидатуру Олега Коробченко на должность заместителя премьер-министра Татарстана – министра... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:48
2022-06-15T12:48
республика татарстан
россия
набережные челны
рустам минниханов
политика
партия роста
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КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана на заседании в среду согласовали кандидатуру Олега Коробченко на должность заместителя премьер-министра Татарстана – министра промышленности и торговли республики, передает корреспондент РИА Новости.Президент Татарстана Рустам Минниханов в конце мая назначил депутата госсовета республики Коробченко исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Татарстана – министра промышленности и торговли. Ранее занимавший эту должность Альберт Каримов 16 мая был назначен заместителем министра промышленности и торговли РФ. Кандидатура Коробченко была внесена на согласование президентом Татарстана.Также, по словам премьер-министра, он является активным общественником: с 2010 года – депутат городского совета Набережных Челнов, с 2019 года – депутат госсовета Татарстана. Песошин выразил уверенность, что опираясь на высокие бизнес-компетенции и личные качества, Коробченко справится с поставленными задачами и даст новый импульс развитию промышленного потенциала Татарстана в непростой социально-экономической ситуации.Коробченко, выступая перед депутатами, своими главными задачами в новой должности назвал повышение потенциала производительности предприятий республики, "притягивание" новых технологий, подготовку высококвалифицированных кадров, улучшение жизни жителей республики.Парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Коробченко и удовлетворили его заявление о досрочном прекращении полномочий депутата госсовета Татарстана.Коробченко родился в 1977 году в Белоруссии. В Набережные Челны семья переехала в 1990 году. После вуза начал работать по специальности в ООО "РемСервис", прошел путь от бухгалтера до коммерческого директора. В 2004 году создал автопромышленный холдинг "Кориб". На сегодня это многопрофильная, стабильно развивающаяся компания. Окончил Институт экономики, управления и права (2011, экономика, финансы и кредит), Российскую Академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (2015, доктор делового администрирования). В мае 2019 года возглавил региональное отделение Партии роста. В сентябре 2019 года был избран депутатом госсовета Республики Татарстан шестого созыва.
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россия, набережные челны, рустам минниханов, политика, партия роста
12:48 15.06.2022
 

Парламент Татарстана согласовал кандидатуру на должность главы минпромторга

© Фото : "Партия Роста"Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко
Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : "Партия Роста"
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КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана на заседании в среду согласовали кандидатуру Олега Коробченко на должность заместителя премьер-министра Татарстана – министра промышленности и торговли республики, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в конце мая назначил депутата госсовета республики Коробченко исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Татарстана – министра промышленности и торговли. Ранее занимавший эту должность Альберт Каримов 16 мая был назначен заместителем министра промышленности и торговли РФ. Кандидатура Коробченко была внесена на согласование президентом Татарстана.
"Коробченко – человек в республике достаточно известный… Уделяет большое внимание развитию промышленности в Татарстане и по праву пользуется авторитетом среди руководителей промышленных предприятий", - сказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, представляя кандидатуру Коробченко.
Также, по словам премьер-министра, он является активным общественником: с 2010 года – депутат городского совета Набережных Челнов, с 2019 года – депутат госсовета Татарстана. Песошин выразил уверенность, что опираясь на высокие бизнес-компетенции и личные качества, Коробченко справится с поставленными задачами и даст новый импульс развитию промышленного потенциала Татарстана в непростой социально-экономической ситуации.
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Коробченко, выступая перед депутатами, своими главными задачами в новой должности назвал повышение потенциала производительности предприятий республики, "притягивание" новых технологий, подготовку высококвалифицированных кадров, улучшение жизни жителей республики.
Парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Коробченко и удовлетворили его заявление о досрочном прекращении полномочий депутата госсовета Татарстана.
Коробченко родился в 1977 году в Белоруссии. В Набережные Челны семья переехала в 1990 году. После вуза начал работать по специальности в ООО "РемСервис", прошел путь от бухгалтера до коммерческого директора. В 2004 году создал автопромышленный холдинг "Кориб". На сегодня это многопрофильная, стабильно развивающаяся компания. Окончил Институт экономики, управления и права (2011, экономика, финансы и кредит), Российскую Академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (2015, доктор делового администрирования). В мае 2019 года возглавил региональное отделение Партии роста. В сентябре 2019 года был избран депутатом госсовета Республики Татарстан шестого созыва.
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