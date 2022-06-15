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ВСУ за сутки выпустили более 260 снарядов по населенным пунктам в ДНР
ВСУ за сутки выпустили более 260 снарядов по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 15.06.2022
ВСУ за сутки выпустили более 260 снарядов по населенным пунктам в ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили более 260 снарядов, в том числе из РСЗО "Град", по 11 населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:46
2022-06-15T19:46
2022-06-15T19:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 260 снарядов, в том числе из РСЗО "Град", по 11 населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики."С начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 260 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 152, 122-мм, а также 120 и 60-мм минометов. Огонь велся по районам 11 населенных пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в результате обстрелов поврежден 21 жилой дом и три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795430358.html
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донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
ВСУ за сутки выпустили более 260 снарядов по населенным пунктам в ДНР
В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки выпустили более 260 снарядов по 11 населенным пунктам