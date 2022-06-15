https://ria.ru/20220615/dnr-1795587554.html

ВСУ за сутки выпустили более 260 снарядов по населенным пунктам в ДНР

ВСУ за сутки выпустили более 260 снарядов по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 15.06.2022

ВСУ за сутки выпустили более 260 снарядов по населенным пунктам в ДНР

Украинские войска с начала суток выпустили более 260 снарядов, в том числе из РСЗО "Град", по 11 населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:46

2022-06-15T19:46

2022-06-15T19:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793392869_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_98842f2a1648d073b52b475224e56f15.jpg

ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 260 снарядов, в том числе из РСЗО "Град", по 11 населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики."С начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 260 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 152, 122-мм, а также 120 и 60-мм минометов. Огонь велся по районам 11 населенных пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в результате обстрелов поврежден 21 жилой дом и три объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795430358.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины