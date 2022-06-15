https://ria.ru/20220615/dnr-1795581694.html
В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих
В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих - РИА Новости, 15.06.2022
В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщает, что за минувшие сутки погибли трое военнослужащих ДНР, еще 12 получили ранения. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:19
2022-06-15T19:19
2022-06-15T19:19
специальная военная операция на украине
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
здоровье - общество
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщает, что за минувшие сутки погибли трое военнослужащих ДНР, еще 12 получили ранения."С прискорбием сообщаем, что за сутки в борьбе за независимость при исполнении воинского долга трое защитников Донецкой Народной Республики погибли и двенадцать получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Во вторник Народная милиция ДНР сообщала о гибели троих военных и десяти раненных военнослужащих.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, здоровье - общество, в мире, ситуация в днр и лнр
В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих
Народная милиция ДНР: за сутки погибли трое военнослужащих, 12 получили ранения