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Силы ДНР за сутки уничтожили более 25 человек - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/dnr-1795581144.html
Силы ДНР за сутки уничтожили более 25 человек
Силы ДНР за сутки уничтожили более 25 человек - РИА Новости, 15.06.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили более 25 человек
Более 25 человек личного состава противника уничтожено за текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и российских... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:14
2022-06-15T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Более 25 человек личного состава противника уничтожено за текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и российских Вооруженных Сил, сообщила народная милиция ДНР.Кроме того, уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град" и одно грузовое транспортное средство.В районе города Авдеевка были подавлены две огневые точки врага.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
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в мире, авдеевка, ситуация в днр и лнр
19:14 15.06.2022
 
Силы ДНР за сутки уничтожили более 25 человек

Народная милиция ДНР оценила потери украинской армии за сутки более чем в 25 человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в Мариуполе
Военнослужащие народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащие народной милиции ДНР в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Более 25 человек личного состава противника уничтожено за текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и российских Вооруженных Сил, сообщила народная милиция ДНР.
Кроме того, уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град" и одно грузовое транспортное средство.
В районе города Авдеевка были подавлены две огневые точки врага.
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