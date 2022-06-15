https://ria.ru/20220615/dnr-1795581144.html
Силы ДНР за сутки уничтожили более 25 человек
Силы ДНР за сутки уничтожили более 25 человек - РИА Новости, 15.06.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили более 25 человек
Более 25 человек личного состава противника уничтожено за текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и российских... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:14
2022-06-15T19:14
2022-06-15T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778636996_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_f0358014c3d8927f26da47ab373e4cbb.jpg
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Более 25 человек личного состава противника уничтожено за текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и российских Вооруженных Сил, сообщила народная милиция ДНР.Кроме того, уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град" и одно грузовое транспортное средство.В районе города Авдеевка были подавлены две огневые точки врага.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778636996_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_e4a9b023f8b4f6388a9466cce4c4c192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, ситуация в днр и лнр
Силы ДНР за сутки уничтожили более 25 человек
Народная милиция ДНР оценила потери украинской армии за сутки более чем в 25 человек