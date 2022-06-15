https://ria.ru/20220615/dnr-1795581144.html

Силы ДНР за сутки уничтожили более 25 человек

Силы ДНР за сутки уничтожили более 25 человек - РИА Новости, 15.06.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили более 25 человек

Более 25 человек личного состава противника уничтожено за текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и российских... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:14

2022-06-15T19:14

2022-06-15T19:14

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Более 25 человек личного состава противника уничтожено за текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и российских Вооруженных Сил, сообщила народная милиция ДНР.Кроме того, уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град" и одно грузовое транспортное средство.В районе города Авдеевка были подавлены две огневые точки врага.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

авдеевка

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в мире, авдеевка, ситуация в днр и лнр