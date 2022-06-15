https://ria.ru/20220615/briks-1795430569.html
У России нет претензий к партнерам по БРИКС из-за Украины, заявили в МИД
У России нет претензий к партнерам по БРИКС из-за Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022
У России нет претензий к партнерам по БРИКС из-за Украины, заявили в МИД
У России нет претензий к партнерам по БРИКС, в том числе Китаю, по ситуации вокруг Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:48
2022-06-15T12:48
2022-06-15T13:29
специальная военная операция на украине
брикс
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. У России нет претензий к партнерам по БРИКС, в том числе Китаю, по ситуации вокруг Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы взаимодействуем по всем аспектам происходящего и с Пекином, и Нью-Дели, с нашими союзниками по ОДКБ, партнерами по ШОС, коллегами в БРИКС. Здесь нет никаких поводов для претензий с нашей стороны. Мы видим, насколько плотно и предметно это взаимодействие осуществляется на многосторонних площадках. В двустороннем формате у нас продолжается работа по конкретике экономических дел", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, односторонние подходы западных стран "не встречают поддержки у большинства членов международного сообщества". "Противники не должны видеть все карты и копаться в конкретике того, что осуществляется нами в работе с коллегами из других стран... Много государств, которые с пониманием относятся к нашей логике", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789548606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, украина, ситуация в днр и лнр
12:48 15.06.2022 (обновлено: 13:29 15.06.2022)
У России нет претензий к партнерам по БРИКС из-за Украины, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков: у России нет претензий к партнерам по БРИКС из-за Украины