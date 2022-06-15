https://ria.ru/20220615/blagoveschensk-1795479137.html
В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест
В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест - РИА Новости, 15.06.2022
В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест
В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест, соответствующее соглашение заключили власти Амурской области с Минпросвящением, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:42
2022-06-15T14:42
2022-06-15T14:42
амурская область
благовещенск
строительство
школы
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_c996b3e70ebce7561042190cbd63daa0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест, соответствующее соглашение заключили власти Амурской области с Минпросвящением, сообщил губернатор региона Василий Орлов."В Благовещенске построят ещё одну крупную школу. Она будет рассчитана на 1200 мест. Соглашение об этом правительство области заключило с Минпросвящения РФ. Строительство будет вестись в рамках национального проекта "Образование", - сказал Орлов, слова которого цитирует правительство Приамурья.Власти уточняют, что школа откроется в Благовещенске в 2024 году, участок под ее строительство уже определен, возводиться образовательное учреждение будет в одном из активно застраиваемых районов Благовещенска.Школу оснастят современной мебелью, высокотехнологичным оборудованием, которое позволит проводить с детьми как основные занятия, так и в рамках допобразования. По последнему слову техники здесь также оборудуют пищеблок, столовую, спортзал, пришкольный стадион. Также предполагается оборудовать в новой школе бассейн.
https://ria.ru/20220615/most-1795371928.html
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_b26c98a977b6ab317fdcee501b6ca0b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благовещенск, строительство, школы, василий орлов (губернатор)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест, соответствующее соглашение заключили власти Амурской области с Минпросвящением, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"В Благовещенске
построят ещё одну крупную школу. Она будет рассчитана на 1200 мест. Соглашение об этом правительство области заключило с Минпросвящения РФ. Строительство будет вестись в рамках национального проекта "Образование", - сказал Орлов, слова которого цитирует правительство Приамурья.
Власти уточняют, что школа откроется в Благовещенске в 2024 году, участок под ее строительство уже определен, возводиться образовательное учреждение будет в одном из активно застраиваемых районов Благовещенска.
Школу оснастят современной мебелью, высокотехнологичным оборудованием, которое позволит проводить с детьми как основные занятия, так и в рамках допобразования. По последнему слову техники здесь также оборудуют пищеблок, столовую, спортзал, пришкольный стадион. Также предполагается оборудовать в новой школе бассейн.