https://ria.ru/20220615/blagoveschensk-1795479137.html

В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест

В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест - РИА Новости, 15.06.2022

В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест

В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест, соответствующее соглашение заключили власти Амурской области с Минпросвящением, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:42

2022-06-15T14:42

2022-06-15T14:42

амурская область

благовещенск

строительство

школы

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест, соответствующее соглашение заключили власти Амурской области с Минпросвящением, сообщил губернатор региона Василий Орлов."В Благовещенске построят ещё одну крупную школу. Она будет рассчитана на 1200 мест. Соглашение об этом правительство области заключило с Минпросвящения РФ. Строительство будет вестись в рамках национального проекта "Образование", - сказал Орлов, слова которого цитирует правительство Приамурья.Власти уточняют, что школа откроется в Благовещенске в 2024 году, участок под ее строительство уже определен, возводиться образовательное учреждение будет в одном из активно застраиваемых районов Благовещенска.Школу оснастят современной мебелью, высокотехнологичным оборудованием, которое позволит проводить с детьми как основные занятия, так и в рамках допобразования. По последнему слову техники здесь также оборудуют пищеблок, столовую, спортзал, пришкольный стадион. Также предполагается оборудовать в новой школе бассейн.

https://ria.ru/20220615/most-1795371928.html

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

благовещенск, строительство, школы, василий орлов (губернатор)