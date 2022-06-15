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В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест - РИА Новости, 15.06.2022
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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220615/blagoveschensk-1795479137.html
В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест
В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест - РИА Новости, 15.06.2022
В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест
В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест, соответствующее соглашение заключили власти Амурской области с Минпросвящением, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:42
2022-06-15T14:42
амурская область
благовещенск
строительство
школы
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест, соответствующее соглашение заключили власти Амурской области с Минпросвящением, сообщил губернатор региона Василий Орлов."В Благовещенске построят ещё одну крупную школу. Она будет рассчитана на 1200 мест. Соглашение об этом правительство области заключило с Минпросвящения РФ. Строительство будет вестись в рамках национального проекта "Образование", - сказал Орлов, слова которого цитирует правительство Приамурья.Власти уточняют, что школа откроется в Благовещенске в 2024 году, участок под ее строительство уже определен, возводиться образовательное учреждение будет в одном из активно застраиваемых районов Благовещенска.Школу оснастят современной мебелью, высокотехнологичным оборудованием, которое позволит проводить с детьми как основные занятия, так и в рамках допобразования. По последнему слову техники здесь также оборудуют пищеблок, столовую, спортзал, пришкольный стадион. Также предполагается оборудовать в новой школе бассейн.
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благовещенск, строительство, школы, василий орлов (губернатор)
14:42 15.06.2022
 

В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. В Благовещенске построят новую школу на 1200 мест, соответствующее соглашение заключили власти Амурской области с Минпросвящением, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Благовещенске построят ещё одну крупную школу. Она будет рассчитана на 1200 мест. Соглашение об этом правительство области заключило с Минпросвящения РФ. Строительство будет вестись в рамках национального проекта "Образование", - сказал Орлов, слова которого цитирует правительство Приамурья.
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Власти уточняют, что школа откроется в Благовещенске в 2024 году, участок под ее строительство уже определен, возводиться образовательное учреждение будет в одном из активно застраиваемых районов Благовещенска.
Школу оснастят современной мебелью, высокотехнологичным оборудованием, которое позволит проводить с детьми как основные занятия, так и в рамках допобразования. По последнему слову техники здесь также оборудуют пищеблок, столовую, спортзал, пришкольный стадион. Также предполагается оборудовать в новой школе бассейн.
 
Амурская областьБлаговещенскСтроительствоШколыВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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