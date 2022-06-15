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Территорию, прилегающую к станции МЦД-4 "Минская" благоустроят - РИА Новости, 15.06.2022
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Территорию, прилегающую к станции МЦД-4 "Минская" благоустроят
Территорию, прилегающую к станции МЦД-4 "Минская" благоустроят - РИА Новости, 15.06.2022
Территорию, прилегающую к станции МЦД-4 "Минская" благоустроят
Территорию, прилегающую к станции МЦД-4 "Минская" на западе Москвы, благоустроят, там обновят тротуары и сделают удобные парковки, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:28
2022-06-15T11:28
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москва
благоустройство
петр бирюков
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Территорию, прилегающую к станции МЦД-4 "Минская" на западе Москвы, благоустроят, там обновят тротуары и сделают удобные парковки, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-4 "Минская" на западе столицы", - рассказал заммэра.По словам Бирюкова, реализация проекта позволит улучшить пешеходную и транспортную доступность этой станции, сделать новые комфортные общественные пространства для местных жителей и посетителей Парка Победы на Поклонной горе. Заммэра отметил, что работы пройдут на участке Минской улицы от проспекта Генерала Дорохова до Староволынской улицы."В рамках благоустройства выполним целый комплекс работ: приведем в порядок тротуары, расширим, где это возможно, пешеходную зону, заменим асфальт на проезжей части, установим скамейки и навигационные стелы. Под эстакадой на пересечении проспекта Генерала Дорохова с Минской улицей организуем парковочное пространство на 150 машиномест, возле вестибюля станции метро "Минская" сделаем велопарковку, два существующих остановочных павильона перенесем в зону между входом в метро и станцией МЦД", - рассказал Бирюков.Также Бирюков отметил, что на прилегающей территории установят более 30 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Наземные уличные переходы будут оборудованы опорами контрастного освещения.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение является обязательной составляющей всех проектов благоустройства общественных пространств. На прилегающей к станции МДЦ-4 "Минская" территории обустроят 12 тысяч квадратных метров газона.Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные проходы. Завершить основные работы планируется до конца этого года.
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москва, благоустройство, петр бирюков
11:28 15.06.2022
 

Территорию, прилегающую к станции МЦД-4 "Минская" благоустроят

© Фото : М. Мишина / Официальный портал Мэра и Правительства МосквыСтанция Минская
Станция Минская - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : М. Мишина / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Территорию, прилегающую к станции МЦД-4 "Минская" на западе Москвы, благоустроят, там обновят тротуары и сделают удобные парковки, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-4 "Минская" на западе столицы", - рассказал заммэра.
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По словам Бирюкова, реализация проекта позволит улучшить пешеходную и транспортную доступность этой станции, сделать новые комфортные общественные пространства для местных жителей и посетителей Парка Победы на Поклонной горе. Заммэра отметил, что работы пройдут на участке Минской улицы от проспекта Генерала Дорохова до Староволынской улицы.
"В рамках благоустройства выполним целый комплекс работ: приведем в порядок тротуары, расширим, где это возможно, пешеходную зону, заменим асфальт на проезжей части, установим скамейки и навигационные стелы. Под эстакадой на пересечении проспекта Генерала Дорохова с Минской улицей организуем парковочное пространство на 150 машиномест, возле вестибюля станции метро "Минская" сделаем велопарковку, два существующих остановочных павильона перенесем в зону между входом в метро и станцией МЦД", - рассказал Бирюков.
Также Бирюков отметил, что на прилегающей территории установят более 30 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Наземные уличные переходы будут оборудованы опорами контрастного освещения.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение является обязательной составляющей всех проектов благоустройства общественных пространств. На прилегающей к станции МДЦ-4 "Минская" территории обустроят 12 тысяч квадратных метров газона.
Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные проходы. Завершить основные работы планируется до конца этого года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваБлагоустройствоПетр Бирюков
 
 
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