https://ria.ru/20220615/blagoustroystvo-1795387621.html

Территорию, прилегающую к станции МЦД-4 "Минская" благоустроят

Территорию, прилегающую к станции МЦД-4 "Минская" благоустроят - РИА Новости, 15.06.2022

Территорию, прилегающую к станции МЦД-4 "Минская" благоустроят

Территорию, прилегающую к станции МЦД-4 "Минская" на западе Москвы, благоустроят, там обновят тротуары и сделают удобные парковки, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:28

2022-06-15T11:28

2022-06-15T11:28

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москва

благоустройство

петр бирюков

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Территорию, прилегающую к станции МЦД-4 "Минская" на западе Москвы, благоустроят, там обновят тротуары и сделают удобные парковки, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-4 "Минская" на западе столицы", - рассказал заммэра.По словам Бирюкова, реализация проекта позволит улучшить пешеходную и транспортную доступность этой станции, сделать новые комфортные общественные пространства для местных жителей и посетителей Парка Победы на Поклонной горе. Заммэра отметил, что работы пройдут на участке Минской улицы от проспекта Генерала Дорохова до Староволынской улицы."В рамках благоустройства выполним целый комплекс работ: приведем в порядок тротуары, расширим, где это возможно, пешеходную зону, заменим асфальт на проезжей части, установим скамейки и навигационные стелы. Под эстакадой на пересечении проспекта Генерала Дорохова с Минской улицей организуем парковочное пространство на 150 машиномест, возле вестибюля станции метро "Минская" сделаем велопарковку, два существующих остановочных павильона перенесем в зону между входом в метро и станцией МЦД", - рассказал Бирюков.Также Бирюков отметил, что на прилегающей территории установят более 30 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Наземные уличные переходы будут оборудованы опорами контрастного освещения.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение является обязательной составляющей всех проектов благоустройства общественных пространств. На прилегающей к станции МДЦ-4 "Минская" территории обустроят 12 тысяч квадратных метров газона.Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные проходы. Завершить основные работы планируется до конца этого года.

https://ria.ru/20220615/moskva-1795385987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, благоустройство, петр бирюков