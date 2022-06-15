https://ria.ru/20220615/biznes-1795495593.html
Решетников назвал бенефициара ухода западных брендов из России
Решетников назвал бенефициара ухода западных брендов из России - РИА Новости, 15.06.2022
Решетников назвал бенефициара ухода западных брендов из России
Российский бизнес является основным бенефициаром ухода западных брендов из страны, но есть и большой интерес к освобождающимся нишам со стороны компаний из Азии РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:31
2022-06-15T15:31
2022-06-15T15:31
максим решетников
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российский бизнес является основным бенефициаром ухода западных брендов из страны, но есть и большой интерес к освобождающимся нишам со стороны компаний из Азии и исламских стран, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников."Основными бенефициарами ухода западных марок, брендов, являются российские компании, которые, видя эту ситуацию, очень многие готовы нарастить инвестиции", - сказал Решетников в интервью телеканалу "Россия 24". При этом он признал, что российские компании тоже сталкиваются с проблемами, связанными с необходимостью перенастройки производственно-логистических цепочек - а для решения этих проблем потребуется время."Но не меньший интерес со стороны компаний из этих стран - из АТЭС и исламских коллег, которые видят, что ниши открываются, и есть о чем поговорить", - добавил он."Нам есть в общем чем завлекать (иностранный бизнес в Россию – ред), и главное – мы, пройдя этот сложный период, защитили права собственности всех компаний: и из дружественных, и из недружественных стран. Мы остались в рамках закона", – подчеркнул министр.Решетников также отметил, что власти РФ не имеют претензий к западным компаниям, которые вынуждены покидать российский рынок – по его словам, они делают это корректно."Конечно, нам очень важно, чтобы компании подтвердили планы развития. А те компании, которые не встроились, не смогли выдержать давления свих правительств и покинули перспективный российский рынок, они в подавляющем большинстве случаев сделали это корректно: передали бизнес российский партнерам. Поэтому мы уверены, что рабочие места в целом будут сохранены", - сказал он.
https://ria.ru/20220615/ikea-1795484921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим решетников, экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Решетников назвал бенефициара ухода западных брендов из России
Глава Минэкономразвития Решетников: бизнес стал бенефициаром ухода брендов из России
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российский бизнес является основным бенефициаром ухода западных брендов из страны, но есть и большой интерес к освобождающимся нишам со стороны компаний из Азии и исламских стран, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
"Основными бенефициарами ухода западных марок, брендов, являются российские компании, которые, видя эту ситуацию, очень многие готовы нарастить инвестиции", - сказал Решетников в интервью телеканалу "Россия 24". При этом он признал, что российские компании тоже сталкиваются с проблемами, связанными с необходимостью перенастройки производственно-логистических цепочек - а для решения этих проблем потребуется время.
"Но не меньший интерес со стороны компаний из этих стран - из АТЭС и исламских коллег, которые видят, что ниши открываются, и есть о чем поговорить", - добавил он.
"Нам есть в общем чем завлекать (иностранный бизнес в Россию
– ред), и главное – мы, пройдя этот сложный период, защитили права собственности всех компаний: и из дружественных, и из недружественных стран. Мы остались в рамках закона", – подчеркнул министр.
Решетников также отметил, что власти РФ не имеют претензий к западным компаниям, которые вынуждены покидать российский рынок – по его словам, они делают это корректно.
"Конечно, нам очень важно, чтобы компании подтвердили планы развития. А те компании, которые не встроились, не смогли выдержать давления свих правительств и покинули перспективный российский рынок, они в подавляющем большинстве случаев сделали это корректно: передали бизнес российский партнерам. Поэтому мы уверены, что рабочие места в целом будут сохранены", - сказал он.