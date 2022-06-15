https://ria.ru/20220615/biznes-1795495593.html

Решетников назвал бенефициара ухода западных брендов из России

Решетников назвал бенефициара ухода западных брендов из России - РИА Новости, 15.06.2022

Решетников назвал бенефициара ухода западных брендов из России

Российский бизнес является основным бенефициаром ухода западных брендов из страны, но есть и большой интерес к освобождающимся нишам со стороны компаний из Азии РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:31

2022-06-15T15:31

2022-06-15T15:31

максим решетников

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735367135_0:96:3103:1841_1920x0_80_0_0_b1106bbfb23e4e26b8f6961bdc60ca40.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российский бизнес является основным бенефициаром ухода западных брендов из страны, но есть и большой интерес к освобождающимся нишам со стороны компаний из Азии и исламских стран, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников."Основными бенефициарами ухода западных марок, брендов, являются российские компании, которые, видя эту ситуацию, очень многие готовы нарастить инвестиции", - сказал Решетников в интервью телеканалу "Россия 24". При этом он признал, что российские компании тоже сталкиваются с проблемами, связанными с необходимостью перенастройки производственно-логистических цепочек - а для решения этих проблем потребуется время."Но не меньший интерес со стороны компаний из этих стран - из АТЭС и исламских коллег, которые видят, что ниши открываются, и есть о чем поговорить", - добавил он."Нам есть в общем чем завлекать (иностранный бизнес в Россию – ред), и главное – мы, пройдя этот сложный период, защитили права собственности всех компаний: и из дружественных, и из недружественных стран. Мы остались в рамках закона", – подчеркнул министр.Решетников также отметил, что власти РФ не имеют претензий к западным компаниям, которые вынуждены покидать российский рынок – по его словам, они делают это корректно."Конечно, нам очень важно, чтобы компании подтвердили планы развития. А те компании, которые не встроились, не смогли выдержать давления свих правительств и покинули перспективный российский рынок, они в подавляющем большинстве случаев сделали это корректно: передали бизнес российский партнерам. Поэтому мы уверены, что рабочие места в целом будут сохранены", - сказал он.

https://ria.ru/20220615/ikea-1795484921.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

максим решетников, экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)