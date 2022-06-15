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Полякам перестанут платить за поддержку украинских беженцев - РИА Новости, 15.06.2022
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Полякам перестанут платить за поддержку украинских беженцев
Полякам перестанут платить за поддержку украинских беженцев - РИА Новости, 15.06.2022
Полякам перестанут платить за поддержку украинских беженцев
Правительство Польши с 1 июля перестанет выплачивать компенсации гражданам, приютившим у себя беженцев с Украины. Большинство поляков поддерживают это решение,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:13
2022-06-15T15:08
в мире
польша
украина
беженцы
анджей дуда
варшава
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство Польши с 1 июля перестанет выплачивать компенсации гражданам, приютившим у себя беженцев с Украины. Большинство поляков поддерживают это решение, сообщило издание Rzeczpospolita.Размер финансовой помощи составлял 40 злотых в день на каждого человека, которому предоставляли ночлег и питание. Отказ от выплат, по информации СМИ, призван побудить находящихся в Польше украинцев быть самостоятельнее. Согласно результатам последнего опроса, большинство респондентов положительно относятся к подобному решению правительства: 63,4 процента считают, что это "определенно хорошо" или "довольно хорошо", лишь 11,6 процента выступают категорически против.В основном сторонники отмены выплат — бедные слои населения, а также придерживающиеся правых взглядов граждане, женщины и пожилые, отмечает Rzeczpospolita. На востоке страны процент одобрения выше, чем на западе."Это (выплаты. — Прим. ред.) вызывает чувство несправедливости и обиды, провоцирует мысли типа "у меня тоже расходы, мне сложно, но никто за еду и жилье мне не доплачивает", — комментирует итоги исследования социальный психолог и профессор Збигнев Нецкий.Ранее польский лидер Анджей Дуда посетовал, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком беженцев без помощи Евросоюза. По данным на середину мая, с начала российской спецоперации в Польшу прибыли более трех миллионов украинцев.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795412869.html
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в мире, польша, украина, беженцы, анджей дуда, варшава, будапешт
14:13 15.06.2022 (обновлено: 15:08 15.06.2022)
 
Полякам перестанут платить за поддержку украинских беженцев

Власти Польши отменят компенсации гражданам, приютившим беженцев с Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины у посольства Польши в Киеве
Флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины у посольства Польши в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство Польши с 1 июля перестанет выплачивать компенсации гражданам, приютившим у себя беженцев с Украины. Большинство поляков поддерживают это решение, сообщило издание Rzeczpospolita.
Размер финансовой помощи составлял 40 злотых в день на каждого человека, которому предоставляли ночлег и питание. Отказ от выплат, по информации СМИ, призван побудить находящихся в Польше украинцев быть самостоятельнее. Согласно результатам последнего опроса, большинство респондентов положительно относятся к подобному решению правительства: 63,4 процента считают, что это "определенно хорошо" или "довольно хорошо", лишь 11,6 процента выступают категорически против.
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В основном сторонники отмены выплат — бедные слои населения, а также придерживающиеся правых взглядов граждане, женщины и пожилые, отмечает Rzeczpospolita. На востоке страны процент одобрения выше, чем на западе.
"Это (выплаты. — Прим. ред.) вызывает чувство несправедливости и обиды, провоцирует мысли типа "у меня тоже расходы, мне сложно, но никто за еду и жилье мне не доплачивает", — комментирует итоги исследования социальный психолог и профессор Збигнев Нецкий.
Ранее польский лидер Анджей Дуда посетовал, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком беженцев без помощи Евросоюза. По данным на середину мая, с начала российской спецоперации в Польшу прибыли более трех миллионов украинцев.
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