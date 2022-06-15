14:13 15.06.2022 (обновлено: 15:08 15.06.2022)
Полякам перестанут платить за поддержку украинских беженцев
Власти Польши отменят компенсации гражданам, приютившим беженцев с Украины
Флаг Украины у посольства Польши в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство Польши с 1 июля перестанет выплачивать компенсации гражданам, приютившим у себя беженцев с Украины. Большинство поляков поддерживают это решение, сообщило издание Rzeczpospolita.
Размер финансовой помощи составлял 40 злотых в день на каждого человека, которому предоставляли ночлег и питание. Отказ от выплат, по информации СМИ, призван побудить находящихся в Польше украинцев быть самостоятельнее. Согласно результатам последнего опроса, большинство респондентов положительно относятся к подобному решению правительства: 63,4 процента считают, что это "определенно хорошо" или "довольно хорошо", лишь 11,6 процента выступают категорически против.
В основном сторонники отмены выплат — бедные слои населения, а также придерживающиеся правых взглядов граждане, женщины и пожилые, отмечает Rzeczpospolita. На востоке страны процент одобрения выше, чем на западе.
"Это (выплаты. — Прим. ред.) вызывает чувство несправедливости и обиды, провоцирует мысли типа "у меня тоже расходы, мне сложно, но никто за еду и жилье мне не доплачивает", — комментирует итоги исследования социальный психолог и профессор Збигнев Нецкий.
Ранее польский лидер Анджей Дуда посетовал, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком беженцев без помощи Евросоюза. По данным на середину мая, с начала российской спецоперации в Польшу прибыли более трех миллионов украинцев.
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