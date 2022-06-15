https://ria.ru/20220615/bezhentsy-1795466797.html

Полякам перестанут платить за поддержку украинских беженцев

Полякам перестанут платить за поддержку украинских беженцев - РИА Новости, 15.06.2022

Полякам перестанут платить за поддержку украинских беженцев

Правительство Польши с 1 июля перестанет выплачивать компенсации гражданам, приютившим у себя беженцев с Украины. Большинство поляков поддерживают это решение,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:13

2022-06-15T14:13

2022-06-15T15:08

в мире

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украина

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будапешт

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство Польши с 1 июля перестанет выплачивать компенсации гражданам, приютившим у себя беженцев с Украины. Большинство поляков поддерживают это решение, сообщило издание Rzeczpospolita.Размер финансовой помощи составлял 40 злотых в день на каждого человека, которому предоставляли ночлег и питание. Отказ от выплат, по информации СМИ, призван побудить находящихся в Польше украинцев быть самостоятельнее. Согласно результатам последнего опроса, большинство респондентов положительно относятся к подобному решению правительства: 63,4 процента считают, что это "определенно хорошо" или "довольно хорошо", лишь 11,6 процента выступают категорически против.В основном сторонники отмены выплат — бедные слои населения, а также придерживающиеся правых взглядов граждане, женщины и пожилые, отмечает Rzeczpospolita. На востоке страны процент одобрения выше, чем на западе."Это (выплаты. — Прим. ред.) вызывает чувство несправедливости и обиды, провоцирует мысли типа "у меня тоже расходы, мне сложно, но никто за еду и жилье мне не доплачивает", — комментирует итоги исследования социальный психолог и профессор Збигнев Нецкий.Ранее польский лидер Анджей Дуда посетовал, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком беженцев без помощи Евросоюза. По данным на середину мая, с начала российской спецоперации в Польшу прибыли более трех миллионов украинцев.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795412869.html

https://ria.ru/20220613/polsha-1794906232.html

польша

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варшава

будапешт

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в мире, польша, украина, беженцы, анджей дуда, варшава, будапешт