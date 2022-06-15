https://ria.ru/20220615/bayden-1795544509.html

Рейтинг одобрения Байдена падает три недели подряд

Рейтинг одобрения Байдена падает три недели подряд - РИА Новости, 15.06.2022

Рейтинг одобрения Байдена падает три недели подряд

Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена снизился третью неделю подряд, опустившись до 39%, свидетельствуют результаты опроса общественного... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:29

2022-06-15T17:29

2022-06-15T17:29

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена снизился третью неделю подряд, опустившись до 39%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos.Отмечается, что уровень одобрения американского лидера приблизился к самому низкому значению за всё время его пребывания на посту президента США.Согласно результатам исследования, больше половины жителей страны не одобряют работу Байдена. Такое мнение высказали 56% опрошенных.Как отмечают авторы исследования, рейтинг одобрения Байдена с августа 2021 года остается ниже 50%, что является признаком того, что Демократическая партия может потерять контроль как минимум в одной палате Конгресса на промежуточных выборах 8 ноября 2022 года.Снижение популярности президента связано с недовольством внутри его собственной партии. Только 74% американцев, являющихся сторонниками демократической партии, поддерживают президента. В августе 2021 года их было 85%. При этом среди республиканцев Байдена поддерживают лишь 11% опрошенных.Самый низкий рейтинг Байдена был зафиксирован в мае текущего года и составил 36%.Опрос Reuters/Ipsos проводится онлайн на английском языке на всей территории США. В последнем опросе приняли участие 1005 взрослых, из которых 443 поддерживали демократов и 364 - республиканцев. Мера погрешности составляет четыре процентных пункта.

https://ria.ru/20220615/amerika-1795319021.html

https://ria.ru/20220522/bayden-1789943265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден