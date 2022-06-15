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Рейтинг одобрения Байдена падает три недели подряд
Рейтинг одобрения Байдена падает три недели подряд - РИА Новости, 15.06.2022
Рейтинг одобрения Байдена падает три недели подряд
Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена снизился третью неделю подряд, опустившись до 39%, свидетельствуют результаты опроса общественного... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:29
2022-06-15T17:29
2022-06-15T17:29
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена снизился третью неделю подряд, опустившись до 39%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos.Отмечается, что уровень одобрения американского лидера приблизился к самому низкому значению за всё время его пребывания на посту президента США.Согласно результатам исследования, больше половины жителей страны не одобряют работу Байдена. Такое мнение высказали 56% опрошенных.Как отмечают авторы исследования, рейтинг одобрения Байдена с августа 2021 года остается ниже 50%, что является признаком того, что Демократическая партия может потерять контроль как минимум в одной палате Конгресса на промежуточных выборах 8 ноября 2022 года.Снижение популярности президента связано с недовольством внутри его собственной партии. Только 74% американцев, являющихся сторонниками демократической партии, поддерживают президента. В августе 2021 года их было 85%. При этом среди республиканцев Байдена поддерживают лишь 11% опрошенных.Самый низкий рейтинг Байдена был зафиксирован в мае текущего года и составил 36%.Опрос Reuters/Ipsos проводится онлайн на английском языке на всей территории США. В последнем опросе приняли участие 1005 взрослых, из которых 443 поддерживали демократов и 364 - республиканцев. Мера погрешности составляет четыре процентных пункта.
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в мире, сша, джо байден
Рейтинг одобрения Байдена падает три недели подряд
Опрос Reuters и Ipsos: рейтинг одобрения президента Байдена упал до 39 процентов
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости.
Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена снизился третью неделю подряд, опустившись до 39%, свидетельствуют
результаты опроса общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos.
Отмечается, что уровень одобрения американского лидера приблизился к самому низкому значению за всё время его пребывания на посту президента США
.
Согласно результатам исследования, больше половины жителей страны не одобряют работу Байдена. Такое мнение высказали 56% опрошенных.
Как отмечают авторы исследования, рейтинг одобрения Байдена с августа 2021 года остается ниже 50%, что является признаком того, что Демократическая партия может потерять контроль как минимум в одной палате Конгресса на промежуточных выборах 8 ноября 2022 года.
Снижение популярности президента связано с недовольством внутри его собственной партии. Только 74% американцев, являющихся сторонниками демократической партии, поддерживают президента. В августе 2021 года их было 85%. При этом среди республиканцев Байдена поддерживают лишь 11% опрошенных.
Самый низкий рейтинг Байдена был зафиксирован в мае текущего года и составил 36%.
Опрос Reuters/Ipsos проводится онлайн на английском языке на всей территории США. В последнем опросе приняли участие 1005 взрослых, из которых 443 поддерживали демократов и 364 - республиканцев. Мера погрешности составляет четыре процентных пункта.