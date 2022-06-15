https://ria.ru/20220615/basta-1795461835.html

Первый канал покажет редкие кадры из архива Басты

Первый канал покажет редкие кадры из архива Басты - РИА Новости, 15.06.2022

Первый канал покажет редкие кадры из архива Басты

Первый канал подготовил документальный фильм о Василии Вакуленко – Басте. В нем собрали редкие кадры из архива музыканта. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:15

2022-06-15T14:15

2022-06-15T14:15

шоубиз

баста (василий вакуленко)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первый канал подготовил документальный фильм о Василии Вакуленко – Басте. В нем собрали редкие кадры из архива музыканта. Как сообщает пресс-служба Первого канала, впервые на экране появится мать Басты Анна Васильевна, которая расскажет о сыне. Также в проекте задействовали Константина Хабенского, Дмитрия Нагиева, Влади, Сергея Шнурова, Евгения Антимония, Андрея Никитина (The Flow), Гуфа и организатора первых выступлений Павла Титова. Фильм "Баста. Моя игра" выйдет 17 июня в 23.25.

https://ria.ru/20211220/basta-1764521009.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

баста (василий вакуленко)