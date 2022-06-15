https://ria.ru/20220615/basta-1795461835.html
Первый канал покажет редкие кадры из архива Басты
Первый канал покажет редкие кадры из архива Басты - РИА Новости, 15.06.2022
Первый канал покажет редкие кадры из архива Басты
Первый канал подготовил документальный фильм о Василии Вакуленко – Басте. В нем собрали редкие кадры из архива музыканта. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:15
2022-06-15T14:15
2022-06-15T14:15
шоубиз
баста (василий вакуленко)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первый канал подготовил документальный фильм о Василии Вакуленко – Басте. В нем собрали редкие кадры из архива музыканта. Как сообщает пресс-служба Первого канала, впервые на экране появится мать Басты Анна Васильевна, которая расскажет о сыне. Также в проекте задействовали Константина Хабенского, Дмитрия Нагиева, Влади, Сергея Шнурова, Евгения Антимония, Андрея Никитина (The Flow), Гуфа и организатора первых выступлений Павла Титова. Фильм "Баста. Моя игра" выйдет 17 июня в 23.25.
https://ria.ru/20211220/basta-1764521009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баста (василий вакуленко)
Первый канал покажет редкие кадры из архива Басты
Первый канал покажет фильм с редкими кадрами из архива Басты
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первый канал подготовил документальный фильм о Василии Вакуленко – Басте. В нем собрали редкие кадры из архива музыканта.
"Фильм вызывает у меня разные эмоции – где-то очень тяжёлые, потому что там много воспоминаний и архивных кадров, которые не видел никто. Но есть и много смешного", – отметил Вакуленко.
Как сообщает пресс-служба Первого канала, впервые на экране появится мать Басты Анна Васильевна, которая расскажет о сыне.
Также в проекте задействовали Константина Хабенского, Дмитрия Нагиева, Влади, Сергея Шнурова, Евгения Антимония, Андрея Никитина (The Flow), Гуфа и организатора первых выступлений Павла Титова.
"Съемки фильма начались в разгар пандемии, весной 2020 года. Изначально задумывалось небольшое видео о записи альбома "Баста 40", но с появлением архивных материалов, проект масштабировался в полнометражный документальный фильм", – сказано в сообщении Первого канала.
Фильм "Баста. Моя игра" выйдет 17 июня в 23.25.