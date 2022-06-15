https://ria.ru/20220615/artilleriya-1795608614.html

Боевики разместили артиллерию в больницах Доброполья и Нью-Йорка в ДНР

Боевики разместили артиллерию в больницах Доброполья и Нью-Йорка в ДНР - РИА Новости, 15.06.2022

Боевики разместили артиллерию в больницах Доброполья и Нью-Йорка в ДНР

Украинские националистические формирования оборудовали казармы и разместили артиллерию в поликлинике поселка Нью-Йорк и в медучреждениях города Доброполье на... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T21:56

2022-06-15T21:56

2022-06-15T21:56

специальная военная операция на украине

доброполье (город)

донецкая народная республика

украина

донбасс

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские националистические формирования оборудовали казармы и разместили артиллерию в поликлинике поселка Нью-Йорк и в медучреждениях города Доброполье на подконтрольной Киеву территории ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Нью-Йорке в корпусах поликлиники (улица Молодежная), в Доброполье в зданиях больницы (переулок Санаторный) и станции скорой медицинской помощи (улица Гагарина) украинскими националистическими формированиями оборудованы казармы, огневые позиции и склады боеприпасов. А на прилегающей к медицинским объектам территории размещены бронетехника, артиллерия, РСЗО, минометы и крупнокалиберные пулеметы", - сказал он.При этом, как отметил Мизинцев, эвакуация жителей близлежащих районов умышленно не проводилась.

https://ria.ru/20220615/operatsiya-1795552803.html

доброполье (город)

донецкая народная республика

украина

донбасс

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доброполье (город), донецкая народная республика, украина, донбасс