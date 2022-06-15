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Боевики разместили артиллерию в больницах Доброполья и Нью-Йорка в ДНР - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/artilleriya-1795608614.html
Боевики разместили артиллерию в больницах Доброполья и Нью-Йорка в ДНР
Боевики разместили артиллерию в больницах Доброполья и Нью-Йорка в ДНР - РИА Новости, 15.06.2022
Боевики разместили артиллерию в больницах Доброполья и Нью-Йорка в ДНР
Украинские националистические формирования оборудовали казармы и разместили артиллерию в поликлинике поселка Нью-Йорк и в медучреждениях города Доброполье на... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T21:56
2022-06-15T21:56
специальная военная операция на украине
доброполье (город)
донецкая народная республика
украина
донбасс
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские националистические формирования оборудовали казармы и разместили артиллерию в поликлинике поселка Нью-Йорк и в медучреждениях города Доброполье на подконтрольной Киеву территории ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Нью-Йорке в корпусах поликлиники (улица Молодежная), в Доброполье в зданиях больницы (переулок Санаторный) и станции скорой медицинской помощи (улица Гагарина) украинскими националистическими формированиями оборудованы казармы, огневые позиции и склады боеприпасов. А на прилегающей к медицинским объектам территории размещены бронетехника, артиллерия, РСЗО, минометы и крупнокалиберные пулеметы", - сказал он.При этом, как отметил Мизинцев, эвакуация жителей близлежащих районов умышленно не проводилась.
https://ria.ru/20220615/operatsiya-1795552803.html
доброполье (город)
донецкая народная республика
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доброполье (город), донецкая народная республика, украина, донбасс
21:56 15.06.2022
 
Боевики разместили артиллерию в больницах Доброполья и Нью-Йорка в ДНР

Минобороны: боевики разместили артиллерию в медучреждениях Доброполья и Нью-Йорка в ДНР

© Фото : @DNR_SCKK/TelegramПоследствия обстрелов городской больницы в Мариуполе
Последствия обстрелов городской больницы в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : @DNR_SCKK/Telegram
Последствия обстрелов городской больницы в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские националистические формирования оборудовали казармы и разместили артиллерию в поликлинике поселка Нью-Йорк и в медучреждениях города Доброполье на подконтрольной Киеву территории ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Нью-Йорке в корпусах поликлиники (улица Молодежная), в Доброполье в зданиях больницы (переулок Санаторный) и станции скорой медицинской помощи (улица Гагарина) украинскими националистическими формированиями оборудованы казармы, огневые позиции и склады боеприпасов. А на прилегающей к медицинским объектам территории размещены бронетехника, артиллерия, РСЗО, минометы и крупнокалиберные пулеметы", - сказал он.
При этом, как отметил Мизинцев, эвакуация жителей близлежащих районов умышленно не проводилась.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДоброполье (город)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбасс
 
 
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