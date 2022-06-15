https://ria.ru/20220615/aleksandrov-1795533915.html

Топ-менеджеру "Аэрофлота" Александрову попросили дать девять лет колонии

Топ-менеджеру "Аэрофлота" Александрову попросили дать девять лет колонии - РИА Новости, 15.06.2022

Топ-менеджеру "Аэрофлота" Александрову попросили дать девять лет колонии

Прокурор в ходе прений сторон запросил 9 лет колонии для замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова, обвиняемого в хищении у авиакомпании более 250... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:06

2022-06-15T17:06

2022-06-15T17:37

происшествия

россия

аэрофлот

следственный комитет россии (ск рф)

владимир александров

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон запросил 9 лет колонии для замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова, обвиняемого в хищении у авиакомпании более 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы."Назначить Александрову 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом 1 миллион рублей", - сказал прокурор.Также на скамье подсудимых бывшая начальница одного из отделов авиакомпании Татьяна Давыдова, адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец – им гособвинение требует аналогичного наказания. Всем вменяется мошенничество в особо крупном размере.Также прокурор просил удовлетворить гражданский иск на 128,2 миллиона рублей в пользу государства в лице Росимущества.По версии следствия, в 2016 году Александров организовал заключение "Аэрофлотом" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. Между тем, необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании, утверждает следствие.На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных "Аэрофлот" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 годах обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов более 250 миллионов 660 тысяч рублей, отмечал СК РФ.Все обвиняемые находятся в СИЗО. Вину они не признают.

https://ria.ru/20201209/korruptsiya-1588207057.html

https://ria.ru/20220610/mitvol-1794590006.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, аэрофлот, следственный комитет россии (ск рф), владимир александров