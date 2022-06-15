https://ria.ru/20220615/aleksandrov-1795533915.html
Топ-менеджеру "Аэрофлота" Александрову попросили дать девять лет колонии
Топ-менеджеру "Аэрофлота" Александрову попросили дать девять лет колонии - РИА Новости, 15.06.2022
Топ-менеджеру "Аэрофлота" Александрову попросили дать девять лет колонии
Прокурор в ходе прений сторон запросил 9 лет колонии для замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова, обвиняемого в хищении у авиакомпании более 250... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:06
2022-06-15T17:06
2022-06-15T17:37
происшествия
россия
аэрофлот
следственный комитет россии (ск рф)
владимир александров
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон запросил 9 лет колонии для замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова, обвиняемого в хищении у авиакомпании более 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы."Назначить Александрову 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом 1 миллион рублей", - сказал прокурор.Также на скамье подсудимых бывшая начальница одного из отделов авиакомпании Татьяна Давыдова, адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец – им гособвинение требует аналогичного наказания. Всем вменяется мошенничество в особо крупном размере.Также прокурор просил удовлетворить гражданский иск на 128,2 миллиона рублей в пользу государства в лице Росимущества.По версии следствия, в 2016 году Александров организовал заключение "Аэрофлотом" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. Между тем, необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании, утверждает следствие.На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных "Аэрофлот" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 годах обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов более 250 миллионов 660 тысяч рублей, отмечал СК РФ.Все обвиняемые находятся в СИЗО. Вину они не признают.
https://ria.ru/20201209/korruptsiya-1588207057.html
https://ria.ru/20220610/mitvol-1794590006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, аэрофлот, следственный комитет россии (ск рф), владимир александров
17:06 15.06.2022 (обновлено: 17:37 15.06.2022)
Топ-менеджеру "Аэрофлота" Александрову попросили дать девять лет колонии
Прокурор запросил девять лет колонии для топ-менеджера "Аэрофлота" Александрова
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон запросил 9 лет колонии для замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова, обвиняемого в хищении у авиакомпании более 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы.
"Назначить Александрову 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом 1 миллион рублей", - сказал прокурор.
Также на скамье подсудимых бывшая начальница одного из отделов авиакомпании Татьяна Давыдова, адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец – им гособвинение требует аналогичного наказания. Всем вменяется мошенничество в особо крупном размере.
Также прокурор просил удовлетворить гражданский иск на 128,2 миллиона рублей в пользу государства в лице Росимущества.
По версии следствия, в 2016 году Александров организовал заключение "Аэрофлотом
" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. Между тем, необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании, утверждает следствие.
На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных "Аэрофлот" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 годах обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов более 250 миллионов 660 тысяч рублей, отмечал СК РФ
.
Все обвиняемые находятся в СИЗО. Вину они не признают.