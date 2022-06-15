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В Раде пообещали конфисковать все активы российских бизнесменов на Украине - РИА Новости, 15.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Раде пообещали конфисковать все активы российских бизнесменов на Украине
В Раде пообещали конфисковать все активы российских бизнесменов на Украине - РИА Новости, 15.06.2022
В Раде пообещали конфисковать все активы российских бизнесменов на Украине
Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что активы любого российского бизнесмена, который платил налоги в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:21
2022-06-15T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
партия "слуга народа"
россия
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что активы любого российского бизнесмена, который платил налоги в РФ, согласно украинскому законодательству, должны быть конфискованы."Верховная рада приняла закон, согласно которому активы, принадлежащие российскому государству или резидентам российского государства, подлежат национализации, изъятию в пользу Украины ... Когда мы говорим о юридических или физических лицах, мы тоже должны понимать, что эти субъекты помогали становлению российского государства с точки зрения в том числе военного потенциала", - сказал Вениславский в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о возможной конфискации активов российских бизнесменов. Он также отметил, что получение украинского гражданства российскими бизнесменами не спасет их от конфискации активов на Украине.В качестве примера Вениславский привел ситуацию с российским предпринимателем Михаилом Фридманом, который, по данным украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК), изъявил желание получить украинское гражданство.&nbsp; Позднее представитель компании "Альфа-Групп", сооснователем которой является Фридман, заявил РИА Новости, что эта информация является фейком.Вениславский заявил, что получение гражданства Украины Фридманом стало бы "злоупотреблением правом" для того, чтобы избежать конфискации имущества, поэтому "никаких юридических последствий для его имущества приобретение украинского гражданства иметь не будет".
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в мире, украина, верховная рада украины, партия "слуга народа", россия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
13:21 15.06.2022
 
В Раде пообещали конфисковать все активы российских бизнесменов на Украине

Депутат Рады Вениславский пообещал конфисковать все российские бизнес-активы на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что активы любого российского бизнесмена, который платил налоги в РФ, согласно украинскому законодательству, должны быть конфискованы.
"Верховная рада приняла закон, согласно которому активы, принадлежащие российскому государству или резидентам российского государства, подлежат национализации, изъятию в пользу Украины ... Когда мы говорим о юридических или физических лицах, мы тоже должны понимать, что эти субъекты помогали становлению российского государства с точки зрения в том числе военного потенциала", - сказал Вениславский в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о возможной конфискации активов российских бизнесменов. Он также отметил, что получение украинского гражданства российскими бизнесменами не спасет их от конфискации активов на Украине.
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В качестве примера Вениславский привел ситуацию с российским предпринимателем Михаилом Фридманом, который, по данным украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК), изъявил желание получить украинское гражданство.  Позднее представитель компании "Альфа-Групп", сооснователем которой является Фридман, заявил РИА Новости, что эта информация является фейком.
Вениславский заявил, что получение гражданства Украины Фридманом стало бы "злоупотреблением правом" для того, чтобы избежать конфискации имущества, поэтому "никаких юридических последствий для его имущества приобретение украинского гражданства иметь не будет".
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