https://ria.ru/20220615/akra-1795370446.html

АКРА подтвердило кредитный рейтинг МСП банка на уровне ВВВ(ru)

АКРА подтвердило кредитный рейтинг МСП банка на уровне ВВВ(ru) - РИА Новости, 15.06.2022

АКРА подтвердило кредитный рейтинг МСП банка на уровне ВВВ(ru)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, на уровне ВВВ(ru), сообщает... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T10:17

2022-06-15T10:17

2022-06-15T10:17

мсп банк

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, на уровне ВВВ(ru), сообщает пресс-служба банка.АКРА отметило рост способности банка выдерживать повышение кредитного риска в стрессовых условиях операционной среды, что положительно сказалось на оценке капитализации и прибыльности, которая была улучшена до удовлетворительной."Важную роль в оценке сыграла докапитализация, о которой стало известно на прошлой неделе. Напомню, правительство РФ приняло решение увеличить капитал Банка на 9 миллиардов рублей для финансирования малого и среднего бизнеса, в том числе – по технологии экспресс-кредитования. А в мае этого года Минэкономразвития РФ приняло решение увеличить капитал Банка на 1,1 миллиарда рублей для кредитования субъектов МСП в Северо-Кавказском федеральном округе", – отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.Как отмечает АКРА, адекватная позиция по фондированию и ликвидности обусловлена значительным объемом стабильных средств, включая субординированный долг. Благодаря этому МСП Банк выдержал отток средств клиентов, который наблюдался в втором и третьем кварталах 2021 года и в первом квартале 2022.

https://ria.ru/20220602/kredit-1792550402.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мсп банк, корпорация мсп, россия