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АКРА подтвердило кредитный рейтинг МСП банка на уровне ВВВ(ru) - РИА Новости, 15.06.2022
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АКРА подтвердило кредитный рейтинг МСП банка на уровне ВВВ(ru)
АКРА подтвердило кредитный рейтинг МСП банка на уровне ВВВ(ru) - РИА Новости, 15.06.2022
АКРА подтвердило кредитный рейтинг МСП банка на уровне ВВВ(ru)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, на уровне ВВВ(ru), сообщает... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:17
2022-06-15T10:17
мсп банк
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, на уровне ВВВ(ru), сообщает пресс-служба банка.АКРА отметило рост способности банка выдерживать повышение кредитного риска в стрессовых условиях операционной среды, что положительно сказалось на оценке капитализации и прибыльности, которая была улучшена до удовлетворительной."Важную роль в оценке сыграла докапитализация, о которой стало известно на прошлой неделе. Напомню, правительство РФ приняло решение увеличить капитал Банка на 9 миллиардов рублей для финансирования малого и среднего бизнеса, в том числе – по технологии экспресс-кредитования. А в мае этого года Минэкономразвития РФ приняло решение увеличить капитал Банка на 1,1 миллиарда рублей для кредитования субъектов МСП в Северо-Кавказском федеральном округе", – отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.Как отмечает АКРА, адекватная позиция по фондированию и ликвидности обусловлена значительным объемом стабильных средств, включая субординированный долг. Благодаря этому МСП Банк выдержал отток средств клиентов, который наблюдался в втором и третьем кварталах 2021 года и в первом квартале 2022.
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мсп банк, корпорация мсп, россия
10:17 15.06.2022
 

АКРА подтвердило кредитный рейтинг МСП банка на уровне ВВВ(ru)

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, на уровне ВВВ(ru), сообщает пресс-служба банка.
АКРА отметило рост способности банка выдерживать повышение кредитного риска в стрессовых условиях операционной среды, что положительно сказалось на оценке капитализации и прибыльности, которая была улучшена до удовлетворительной.
Логотип корпорации МСП
2 июня, 10:23
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"Важную роль в оценке сыграла докапитализация, о которой стало известно на прошлой неделе. Напомню, правительство РФ приняло решение увеличить капитал Банка на 9 миллиардов рублей для финансирования малого и среднего бизнеса, в том числе – по технологии экспресс-кредитования. А в мае этого года Минэкономразвития РФ приняло решение увеличить капитал Банка на 1,1 миллиарда рублей для кредитования субъектов МСП в Северо-Кавказском федеральном округе", – отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.
Как отмечает АКРА, адекватная позиция по фондированию и ликвидности обусловлена значительным объемом стабильных средств, включая субординированный долг. Благодаря этому МСП Банк выдержал отток средств клиентов, который наблюдался в втором и третьем кварталах 2021 года и в первом квартале 2022.
 
МСП БанкКорпорация МСПРоссия
 
 
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