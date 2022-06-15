https://ria.ru/20220615/aeroflot-1795495900.html
"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы во Владивосток
"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы во Владивосток - РИА Новости, 15.06.2022
"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы во Владивосток
Российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы во Владивосток с 25 июня, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:44
2022-06-15T15:44
2022-06-15T15:44
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы во Владивосток с 25 июня, сообщает пресс-служба перевозчика.""Аэрофлот" наращивает частоту полетов, будем выполнять до пяти рейсов в день", — говорится в релизе.Уточняется, что на маршруте курсируют широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777 в трехклассной компоновке — эконом, комфорт и бизнес.В компании отмечают, что на это направление распространяется система "плоских" тарифов — единая цена перелета в экономическом классе составляет 27050 рублей (туда/обратно), а при покупке до 30 июня — 20290 рублей. Жители Дальнего Востока, имеющие постоянную прописку в регионе, также могут приобрести билеты по сниженной стоимости по государственной программе субсидирования.Осуществить перелет по таким билетам необходимо до 31 октября 2022 года, напоминает перевозчик.
https://ria.ru/20220615/chartery-1795262717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владивосток, дальний восток, аэрофлот, boeing 777, авиабилеты, новости - туризм, пассажиры, аэропорт, туризм, туристы
"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы во Владивосток
"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы во Владивосток до пяти в день
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы во Владивосток с 25 июня, сообщает пресс-служба перевозчика.
""Аэрофлот
" наращивает частоту полетов, будем выполнять до пяти рейсов в день", — говорится в релизе.
Уточняется, что на маршруте курсируют широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777 в трехклассной компоновке — эконом, комфорт и бизнес.
В компании отмечают, что на это направление распространяется система "плоских" тарифов — единая цена перелета в экономическом классе составляет 27050 рублей (туда/обратно), а при покупке до 30 июня — 20290 рублей. Жители Дальнего Востока, имеющие постоянную прописку в регионе, также могут приобрести билеты по сниженной стоимости по государственной программе субсидирования.
Осуществить перелет по таким билетам необходимо до 31 октября 2022 года, напоминает перевозчик.