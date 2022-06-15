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"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы во Владивосток - РИА Новости, 15.06.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы во Владивосток
"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы во Владивосток - РИА Новости, 15.06.2022
"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы во Владивосток
Российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы во Владивосток с 25 июня, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:44
2022-06-15T15:44
туризм
москва
владивосток
дальний восток
аэрофлот
boeing 777
авиабилеты
новости - туризм
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы во Владивосток с 25 июня, сообщает пресс-служба перевозчика.""Аэрофлот" наращивает частоту полетов, будем выполнять до пяти рейсов в день", — говорится в релизе.Уточняется, что на маршруте курсируют широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777 в трехклассной компоновке — эконом, комфорт и бизнес.В компании отмечают, что на это направление распространяется система "плоских" тарифов — единая цена перелета в экономическом классе составляет 27050 рублей (туда/обратно), а при покупке до 30 июня — 20290 рублей. Жители Дальнего Востока, имеющие постоянную прописку в регионе, также могут приобрести билеты по сниженной стоимости по государственной программе субсидирования.Осуществить перелет по таким билетам необходимо до 31 октября 2022 года, напоминает перевозчик.
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москва, владивосток, дальний восток, аэрофлот, boeing 777, авиабилеты, новости - туризм, пассажиры, аэропорт, туризм, туристы
15:44 15.06.2022
 
"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы во Владивосток

"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы во Владивосток до пяти в день

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСамолёт Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы во Владивосток с 25 июня, сообщает пресс-служба перевозчика.
""Аэрофлот" наращивает частоту полетов, будем выполнять до пяти рейсов в день", — говорится в релизе.
Уточняется, что на маршруте курсируют широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777 в трехклассной компоновке — эконом, комфорт и бизнес.
В компании отмечают, что на это направление распространяется система "плоских" тарифов — единая цена перелета в экономическом классе составляет 27050 рублей (туда/обратно), а при покупке до 30 июня — 20290 рублей. Жители Дальнего Востока, имеющие постоянную прописку в регионе, также могут приобрести билеты по сниженной стоимости по государственной программе субсидирования.
Осуществить перелет по таким билетам необходимо до 31 октября 2022 года, напоминает перевозчик.
Самолеты в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
06:15Туризм
Туристы высказали свое мнение о чартерах по России
 
ТуризмМоскваВладивостокДальний ВостокАэрофлотBoeing 777АвиабилетыНовости - ТуризмпассажирыАэропортТуризмтуристы
 
 
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