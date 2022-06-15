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Глава Абхазии заявил о нарушении воздушного пространства самолетами НАТО - РИА Новости, 15.06.2022
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Глава Абхазии заявил о нарушении воздушного пространства самолетами НАТО
Глава Абхазии заявил о нарушении воздушного пространства самолетами НАТО - РИА Новости, 15.06.2022
Глава Абхазии заявил о нарушении воздушного пространства самолетами НАТО
Правоохранительные органы Абхазии фиксируют на границе с Грузией большое количество нарушений воздушного пространства страны разведывательными самолётами НАТО,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:09
2022-06-15T17:09
абхазия
грузия
россия
нато
в мире
аслан бжания
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СУХУМ, 15 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы Абхазии фиксируют на границе с Грузией большое количество нарушений воздушного пространства страны разведывательными самолётами НАТО, заявил президент республики Аслан Бжания на торжественном собрании, посвящённом 30-летнему юбилею государственной службы охраны."Был доклад министерства обороны: какое количество воздушных нарушений разведывательными самолетами блока НАТО - огромное количество… Вроде бы что тут такого? Чего они не знают? Река Ингур течет, где она текла. Гал (город в Галском районе, граничащем с Грузией - ред.) находится там, где находится. Нет. Фиксируются новые передвижения войск, возможные инженерные сооружения, которые мы создаем, идет подготовка к серьезным испытаниям, к серьезным военным акциям", - сказал он.Бжания отметил, что с учетом дружественных отношений с Россией, географического положения Абхазии и ряда других факторов в отношении республики могут осуществляться определенные действия со стороны недружественных государств."Работа будет продолжаться в отношении нас именно таким образом: проникновение через агентуру в органы власти, техническое проникновение, создание спящих агентов, в нужное время которые будут задействованы, раскачивание ситуации внутри страны втемную, использование порой объективных проблем, а порой используя втемную людей, которые не знают, в какие схемы их задействуют", - подчеркнул он.Президент также заявил, что взаимодействие с ФСБ РФ должно быть на самом высшем уровне.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
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абхазия, грузия, россия, нато, в мире, аслан бжания
17:09 15.06.2022
 
Глава Абхазии заявил о нарушении воздушного пространства самолетами НАТО

Глава Абхазии Бжания заявил о случаях нарушения воздушного пространства самолетами НАТО

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Аслан Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 15 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы Абхазии фиксируют на границе с Грузией большое количество нарушений воздушного пространства страны разведывательными самолётами НАТО, заявил президент республики Аслан Бжания на торжественном собрании, посвящённом 30-летнему юбилею государственной службы охраны.
"Был доклад министерства обороны: какое количество воздушных нарушений разведывательными самолетами блока НАТО - огромное количество… Вроде бы что тут такого? Чего они не знают? Река Ингур течет, где она текла. Гал (город в Галском районе, граничащем с Грузией - ред.) находится там, где находится. Нет. Фиксируются новые передвижения войск, возможные инженерные сооружения, которые мы создаем, идет подготовка к серьезным испытаниям, к серьезным военным акциям", - сказал он.
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Бжания отметил, что с учетом дружественных отношений с Россией, географического положения Абхазии и ряда других факторов в отношении республики могут осуществляться определенные действия со стороны недружественных государств.
"Работа будет продолжаться в отношении нас именно таким образом: проникновение через агентуру в органы власти, техническое проникновение, создание спящих агентов, в нужное время которые будут задействованы, раскачивание ситуации внутри страны втемную, использование порой объективных проблем, а порой используя втемную людей, которые не знают, в какие схемы их задействуют", - подчеркнул он.
Президент также заявил, что взаимодействие с ФСБ РФ должно быть на самом высшем уровне.
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АбхазияГрузияРоссияНАТОВ миреАслан Бжания
 
 
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