Глава Абхазии заявил о нарушении воздушного пространства самолетами НАТО
Глава Абхазии Бжания заявил о случаях нарушения воздушного пространства самолетами НАТО
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 15 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы Абхазии фиксируют на границе с Грузией большое количество нарушений воздушного пространства страны разведывательными самолётами НАТО, заявил президент республики Аслан Бжания на торжественном собрании, посвящённом 30-летнему юбилею государственной службы охраны.
"Был доклад министерства обороны: какое количество воздушных нарушений разведывательными самолетами блока НАТО - огромное количество… Вроде бы что тут такого? Чего они не знают? Река Ингур течет, где она текла. Гал (город в Галском районе, граничащем с Грузией - ред.) находится там, где находится. Нет. Фиксируются новые передвижения войск, возможные инженерные сооружения, которые мы создаем, идет подготовка к серьезным испытаниям, к серьезным военным акциям", - сказал он.
"Работа будет продолжаться в отношении нас именно таким образом: проникновение через агентуру в органы власти, техническое проникновение, создание спящих агентов, в нужное время которые будут задействованы, раскачивание ситуации внутри страны втемную, использование порой объективных проблем, а порой используя втемную людей, которые не знают, в какие схемы их задействуют", - подчеркнул он.
Президент также заявил, что взаимодействие с ФСБ РФ должно быть на самом высшем уровне.
21 декабря 2021, 14:22Лавров заявил, что не обсуждал насильственное включение Грузии в НАТО