https://ria.ru/20220615/abkhaziya-1795535486.html

Глава Абхазии заявил о нарушении воздушного пространства самолетами НАТО

Глава Абхазии заявил о нарушении воздушного пространства самолетами НАТО - РИА Новости, 15.06.2022

Глава Абхазии заявил о нарушении воздушного пространства самолетами НАТО

Правоохранительные органы Абхазии фиксируют на границе с Грузией большое количество нарушений воздушного пространства страны разведывательными самолётами НАТО,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:09

2022-06-15T17:09

2022-06-15T17:09

абхазия

грузия

россия

нато

в мире

аслан бжания

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СУХУМ, 15 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы Абхазии фиксируют на границе с Грузией большое количество нарушений воздушного пространства страны разведывательными самолётами НАТО, заявил президент республики Аслан Бжания на торжественном собрании, посвящённом 30-летнему юбилею государственной службы охраны."Был доклад министерства обороны: какое количество воздушных нарушений разведывательными самолетами блока НАТО - огромное количество… Вроде бы что тут такого? Чего они не знают? Река Ингур течет, где она текла. Гал (город в Галском районе, граничащем с Грузией - ред.) находится там, где находится. Нет. Фиксируются новые передвижения войск, возможные инженерные сооружения, которые мы создаем, идет подготовка к серьезным испытаниям, к серьезным военным акциям", - сказал он.Бжания отметил, что с учетом дружественных отношений с Россией, географического положения Абхазии и ряда других факторов в отношении республики могут осуществляться определенные действия со стороны недружественных государств."Работа будет продолжаться в отношении нас именно таким образом: проникновение через агентуру в органы власти, техническое проникновение, создание спящих агентов, в нужное время которые будут задействованы, раскачивание ситуации внутри страны втемную, использование порой объективных проблем, а порой используя втемную людей, которые не знают, в какие схемы их задействуют", - подчеркнул он.Президент также заявил, что взаимодействие с ФСБ РФ должно быть на самом высшем уровне.

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

https://ria.ru/20211221/nato-1764722039.html

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грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

абхазия, грузия, россия, нато, в мире, аслан бжания