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В Запорожскую область массово возвращаются жители, заявили в ВГА - РИА Новости, 14.06.2022
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В Запорожскую область массово возвращаются жители, заявили в ВГА
В Запорожскую область массово возвращаются жители, заявили в ВГА - РИА Новости, 14.06.2022
В Запорожскую область массово возвращаются жители, заявили в ВГА
В Запорожскую область массово возвращаются жители, ранее выехавшие на подконтрольные киевскому режиму регионы Украины и за границу, сообщил член главного совета РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:30
2022-06-14T14:46
в мире
запорожская область
украина
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. В Запорожскую область массово возвращаются жители, ранее выехавшие на подконтрольные киевскому режиму регионы Украины и за границу, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Люди, выехавшие ранее в подконтрольные режиму Зеленского территории Украины и за границу, начали массово возвращаться обратно в Запорожскую область", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, люди осознали, что регион возвращается к мирной жизни, ситуация стабилизируется."Масса людей едет получить российское гражданство. Все хотят быть русскими не только в душе, но и официально по документам", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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запорожская область
украина
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в мире, запорожская область, украина, херсонская область
14:30 14.06.2022 (обновлено: 14:46 14.06.2022)
 
В Запорожскую область массово возвращаются жители, заявили в ВГА

Член ВГА Запорожской области заявил, что в регион массово возвращаются жители

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание гостиницы "Бердянск" и российский флаг
Здание гостиницы Бердянск и российский флаг - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. В Запорожскую область массово возвращаются жители, ранее выехавшие на подконтрольные киевскому режиму регионы Украины и за границу, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Люди, выехавшие ранее в подконтрольные режиму Зеленского территории Украины и за границу, начали массово возвращаться обратно в Запорожскую область", - сказал РИА Новости Рогов.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Продукцию Запорожской области начали сертифицировать как сделанную в ДНР
По его словам, люди осознали, что регион возвращается к мирной жизни, ситуация стабилизируется.
"Масса людей едет получить российское гражданство. Все хотят быть русскими не только в душе, но и официально по документам", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
В миреЗапорожская областьУкраинаХерсонская область
 
 
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