https://ria.ru/20220614/zhiteli-1795206753.html
В Запорожскую область массово возвращаются жители, заявили в ВГА
В Запорожскую область массово возвращаются жители, заявили в ВГА - РИА Новости, 14.06.2022
В Запорожскую область массово возвращаются жители, заявили в ВГА
В Запорожскую область массово возвращаются жители, ранее выехавшие на подконтрольные киевскому режиму регионы Украины и за границу, сообщил член главного совета РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:30
2022-06-14T14:30
2022-06-14T14:46
в мире
запорожская область
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. В Запорожскую область массово возвращаются жители, ранее выехавшие на подконтрольные киевскому режиму регионы Украины и за границу, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Люди, выехавшие ранее в подконтрольные режиму Зеленского территории Украины и за границу, начали массово возвращаться обратно в Запорожскую область", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, люди осознали, что регион возвращается к мирной жизни, ситуация стабилизируется."Масса людей едет получить российское гражданство. Все хотят быть русскими не только в душе, но и официально по документам", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220614/produktsiya-1795173334.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, украина, херсонская область
14:30 14.06.2022 (обновлено: 14:46 14.06.2022)
В Запорожскую область массово возвращаются жители, заявили в ВГА
Член ВГА Запорожской области заявил, что в регион массово возвращаются жители