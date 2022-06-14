https://ria.ru/20220614/zhiteli-1795206753.html

В Запорожскую область массово возвращаются жители, заявили в ВГА

В Запорожскую область массово возвращаются жители, заявили в ВГА - РИА Новости, 14.06.2022

В Запорожскую область массово возвращаются жители, заявили в ВГА

В Запорожскую область массово возвращаются жители, ранее выехавшие на подконтрольные киевскому режиму регионы Украины и за границу, сообщил член главного совета РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:30

2022-06-14T14:30

2022-06-14T14:46

в мире

запорожская область

украина

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. В Запорожскую область массово возвращаются жители, ранее выехавшие на подконтрольные киевскому режиму регионы Украины и за границу, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Люди, выехавшие ранее в подконтрольные режиму Зеленского территории Украины и за границу, начали массово возвращаться обратно в Запорожскую область", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, люди осознали, что регион возвращается к мирной жизни, ситуация стабилизируется."Масса людей едет получить российское гражданство. Все хотят быть русскими не только в душе, но и официально по документам", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220614/produktsiya-1795173334.html

запорожская область

украина

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, украина, херсонская область