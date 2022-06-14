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В Вологодской области увеличат размер жилсертификата для детей-сирот - РИА Новости, 14.06.2022
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В Вологодской области увеличат размер жилсертификата для детей-сирот
В Вологодской области увеличат размер жилсертификата для детей-сирот - РИА Новости, 14.06.2022
В Вологодской области увеличат размер жилсертификата для детей-сирот
В Вологодской области будет увеличен размер жилищного сертификата для детей-сирот; соответствующий законопроект рассмотрен в понедельник на заседании коллегии... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:31
2022-06-14T17:32
вологодская область
андрей луценко
жилье
сироты
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ВОЛОГДА, 14 июн – РИА Новости. В Вологодской области будет увеличен размер жилищного сертификата для детей-сирот; соответствующий законопроект рассмотрен в понедельник на заседании коллегии Законодательного собрания области и включен в повестку предстоящей сессии, сообщает пресс-служба регионального парламента.Предлагаемые изменения связаны с тем, что ранее максимальная площадь квартиры, которая предоставляется этой категории вологжан, была увеличена до 45 квадратных метров."Таким образом, площадь предоставляемого детям-сиротам жилого помещения теперь варьируется от 28 до 45 квадратов, средняя величина– 36,5 квадратных метров. Исходя из нее, предлагается высчитывать и размер жилищного сертификата – площадь умножается на стоимость одного квадратного метра. По данным на IVквартал 2021 года, она составляет 56237 рублей. Соответственно, размер сертификата увеличивается до 2 053 982,75 рублей, против 1 855 837,50 рублей ранее", - приводятся в сообщении слова спикера Заксобрания Андрея Луценко.В пресс-службе напомнили, что вопрос предоставления жилищных сертификатов детям-сиротам был на минувшей неделе рассмотрен на 61-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада. В рамках народной программы "Единой России" депутаты Вологодской области предложили распространить эту практику на все регионы России. По словам Луценко на конференции, необходимо утвердить единые правила для всех субъектов, что станет дополнительным механизмом защиты прав детей-сирот по всей стране. Парламентарии Северо-Запада единогласно поддержали инициативу вологодских депутатов.
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андрей луценко, жилье, сироты
17:31 14.06.2022 (обновлено: 17:32 14.06.2022)
 

В Вологодской области увеличат размер жилсертификата для детей-сирот

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОЛОГДА, 14 июн – РИА Новости. В Вологодской области будет увеличен размер жилищного сертификата для детей-сирот; соответствующий законопроект рассмотрен в понедельник на заседании коллегии Законодательного собрания области и включен в повестку предстоящей сессии, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Предлагаемые изменения связаны с тем, что ранее максимальная площадь квартиры, которая предоставляется этой категории вологжан, была увеличена до 45 квадратных метров.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 12:46Вологодская область
ПАЗСР поддержала вологодские инициативы по расширению прав детей-сирот
"Таким образом, площадь предоставляемого детям-сиротам жилого помещения теперь варьируется от 28 до 45 квадратов, средняя величина– 36,5 квадратных метров. Исходя из нее, предлагается высчитывать и размер жилищного сертификата – площадь умножается на стоимость одного квадратного метра. По данным на IVквартал 2021 года, она составляет 56237 рублей. Соответственно, размер сертификата увеличивается до 2 053 982,75 рублей, против 1 855 837,50 рублей ранее", - приводятся в сообщении слова спикера Заксобрания Андрея Луценко.
В пресс-службе напомнили, что вопрос предоставления жилищных сертификатов детям-сиротам был на минувшей неделе рассмотрен на 61-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада. В рамках народной программы "Единой России" депутаты Вологодской области предложили распространить эту практику на все регионы России. По словам Луценко на конференции, необходимо утвердить единые правила для всех субъектов, что станет дополнительным механизмом защиты прав детей-сирот по всей стране. Парламентарии Северо-Запада единогласно поддержали инициативу вологодских депутатов.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЖильеСироты
 
 
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