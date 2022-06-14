https://ria.ru/20220614/zaporozhe-1795213512.html

Запорожские власти пообещали сделать регион в составе России бездотационным

Запорожские власти пообещали сделать регион в составе России бездотационным - РИА Новости, 14.06.2022

Запорожские власти пообещали сделать регион в составе России бездотационным

Запорожская область после интеграции в Россию станет территорией опережающего развития и бездотационным регионом, заявил член главного совета военно-гражданской РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:48

2022-06-14T14:48

2022-06-14T14:48

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Запорожская область после интеграции в Россию станет территорией опережающего развития и бездотационным регионом, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что бюджет освобожденной части Запорожской области впервые будет сверстан в рублях, в июне он составит 7,2 млрд рублей, в том числе за счет субвенций Российской Федерации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794982439.html

россия

запорожская область

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, запорожская область, в мире, украина, ситуация в днр и лнр