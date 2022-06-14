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Запорожские власти пообещали сделать регион в составе России бездотационным - РИА Новости, 14.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/zaporozhe-1795213512.html
Запорожские власти пообещали сделать регион в составе России бездотационным
Запорожские власти пообещали сделать регион в составе России бездотационным - РИА Новости, 14.06.2022
Запорожские власти пообещали сделать регион в составе России бездотационным
Запорожская область после интеграции в Россию станет территорией опережающего развития и бездотационным регионом, заявил член главного совета военно-гражданской РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:48
2022-06-14T14:48
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Запорожская область после интеграции в Россию станет территорией опережающего развития и бездотационным регионом, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что бюджет освобожденной части Запорожской области впервые будет сверстан в рублях, в июне он составит 7,2 млрд рублей, в том числе за счет субвенций Российской Федерации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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россия
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россия, запорожская область, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
14:48 14.06.2022
 
Запорожские власти пообещали сделать регион в составе России бездотационным

Член Запорожской ВГА Рогов: регион после интеграции в Россию станет бездотационным

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Запорожская область после интеграции в Россию станет территорией опережающего развития и бездотационным регионом, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что бюджет освобожденной части Запорожской области впервые будет сверстан в рублях, в июне он составит 7,2 млрд рублей, в том числе за счет субвенций Российской Федерации.
"Запорожская область достаточно быстро станет территорией опережающего развития и бездотационным регионом. Регионом-лидером по экономическому росту. Все предпосылки для этого есть", - сказал РИА Новости Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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