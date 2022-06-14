Запорожские власти пообещали сделать регион в составе России бездотационным
Член Запорожской ВГА Рогов: регион после интеграции в Россию станет бездотационным
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Запорожская область после интеграции в Россию станет территорией опережающего развития и бездотационным регионом, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что бюджет освобожденной части Запорожской области впервые будет сверстан в рублях, в июне он составит 7,2 млрд рублей, в том числе за счет субвенций Российской Федерации.
"Запорожская область достаточно быстро станет территорией опережающего развития и бездотационным регионом. Регионом-лидером по экономическому росту. Все предпосылки для этого есть", - сказал РИА Новости Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.