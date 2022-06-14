https://ria.ru/20220614/youtube-1795321131.html
В работе YouTube произошел глобальный сбой
В работе YouTube произошел глобальный сбой - РИА Новости, 14.06.2022
В работе YouTube произошел глобальный сбой
Пользователи сервиса YouTube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте американского Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T21:38
2022-06-14T21:38
2022-06-14T21:38
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россия
великобритания
нидерланды
youtube
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пользователи сервиса YouTube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте американского Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 21.20 мск было зафиксировано 2,735 тысячи жалоб: около 53% пользователей жалуются на функционирование веб-сайта, порядка 33% - на неполадки в работе приложения, еще 14% - на работу видеотрансляций.С проблемами столкнулись жители России, Великобритании, Нидерландов, Бельгии и ряда других стран.Кроме того, на сайте российского сервиса "Детектор сбоев" пользователи отмечают, что на YouTube пропали комментарии под видео.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, великобритания, нидерланды, youtube
В работе YouTube произошел глобальный сбой
Пользователи YouTube со всего мира пожаловались на сбои в работе сервиса
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пользователи сервиса YouTube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте американского Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 21.20 мск было зафиксировано 2,735 тысячи жалоб: около 53% пользователей жалуются на функционирование веб-сайта, порядка 33% - на неполадки в работе приложения, еще 14% - на работу видеотрансляций.
С проблемами столкнулись жители России, Великобритании, Нидерландов, Бельгии и ряда других стран.
Кроме того, на сайте российского сервиса "Детектор сбоев" пользователи отмечают, что на YouTube пропали комментарии под видео.