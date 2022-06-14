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В Японии раскрыли позицию по приостановке соглашения по рыбному промыслу - РИА Новости, 14.06.2022
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В Японии раскрыли позицию по приостановке соглашения по рыбному промыслу
В Японии раскрыли позицию по приостановке соглашения по рыбному промыслу - РИА Новости, 14.06.2022
В Японии раскрыли позицию по приостановке соглашения по рыбному промыслу
Бизнес-сотрудничество с Сахалином, прекращение оплаты по которому стало причиной остановки действия соглашения о промысле японских рыбаков в районе южных Курил, РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:49
2022-06-14T11:49
в мире
япония
россия
сахалин
мария захарова
хирокадзу мацуно
сахалинская область
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ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Бизнес-сотрудничество с Сахалином, прекращение оплаты по которому стало причиной остановки действия соглашения о промысле японских рыбаков в районе южных Курил, которые в Японии называют "северными территориями" или "четырьмя северными островами", не входит в рамки соглашения о промысле, такую точку зрения высказал министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси."Вопрос о бизнес-сотрудничестве с Сахалинской областью лежит за рамками соглашения о сотрудничестве в промысле японских рыболовецких судов в районе четырех северных территорий. Мы считаем, что оно не является оплатой за промысел по соглашению, как на том настаивает российская сторона. В любом случае мы будем рассматривать вопрос о дальнейшем сотрудничестве с учетом различных обстоятельств", - сказал министр на пресс-конференции.Он подчеркнул, что Япония продолжит консультации с Россией для возобновления действия соглашения."Одностороннее прекращение действия соглашения вызывает сожаление. Япония продолжит консультации с Россией с тем, чтобы промысел осуществлялся на основании данного соглашения", - сказал Хаяси.На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "неизменно рассматривала взаимодействие на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства". Однако, по ее словам, Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, "затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности". В связи с этим российской стороной было "принято решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств".На следующий день после этого заявления генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно сказал, что российская сторона якобы увязывает вопрос выплат для технической помощи в рамках бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью с соглашением о сотрудничестве в районе южных Курил, представляя это так, "как будто (предоставление технической помощи Сахалину) является предварительным условием". Он отметил, что это вызывает сожаление японской стороны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220607/yaponiya-1793778880.html
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в мире, япония, россия, сахалин, мария захарова, хирокадзу мацуно, сахалинская область
11:49 14.06.2022
 
В Японии раскрыли позицию по приостановке соглашения по рыбному промыслу

Глава МИД Японии: сотрудничество с Сахалином лежит за рамками соглашения о рыболовстве

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРыболовецкие суда у берегов острова Шикотан в бухте Крабовой. Сахалинская область
Рыболовецкие суда у берегов острова Шикотан в бухте Крабовой. Сахалинская область - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Рыболовецкие суда у берегов острова Шикотан в бухте Крабовой. Сахалинская область. Архивное фото
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ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Бизнес-сотрудничество с Сахалином, прекращение оплаты по которому стало причиной остановки действия соглашения о промысле японских рыбаков в районе южных Курил, которые в Японии называют "северными территориями" или "четырьмя северными островами", не входит в рамки соглашения о промысле, такую точку зрения высказал министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.
"Вопрос о бизнес-сотрудничестве с Сахалинской областью лежит за рамками соглашения о сотрудничестве в промысле японских рыболовецких судов в районе четырех северных территорий. Мы считаем, что оно не является оплатой за промысел по соглашению, как на том настаивает российская сторона. В любом случае мы будем рассматривать вопрос о дальнейшем сотрудничестве с учетом различных обстоятельств", - сказал министр на пресс-конференции.
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Он подчеркнул, что Япония продолжит консультации с Россией для возобновления действия соглашения.
"Одностороннее прекращение действия соглашения вызывает сожаление. Япония продолжит консультации с Россией с тем, чтобы промысел осуществлялся на основании данного соглашения", - сказал Хаяси.
На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "неизменно рассматривала взаимодействие на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства". Однако, по ее словам, Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, "затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности". В связи с этим российской стороной было "принято решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств".
На следующий день после этого заявления генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно сказал, что российская сторона якобы увязывает вопрос выплат для технической помощи в рамках бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью с соглашением о сотрудничестве в районе южных Курил, представляя это так, "как будто (предоставление технической помощи Сахалину) является предварительным условием". Он отметил, что это вызывает сожаление японской стороны.
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