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Госдума снизила взносы на пенсионное страхование на Курилах - РИА Новости, 14.06.2022
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Госдума снизила взносы на пенсионное страхование на Курилах
Госдума снизила взносы на пенсионное страхование на Курилах - РИА Новости, 14.06.2022
Госдума снизила взносы на пенсионное страхование на Курилах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о снижении размера страховых взносов на обязательное... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:39
2022-06-14T13:39
россия
экономика
курильские острова
госдума рф
михаил мишустин
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о снижении размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников для новых инвесторов на Курильских островах.Документ вносит изменения в закон "Об обязательном пенсионном страховании в РФ", устанавливающие для инвесторов, зарегистрированных на Курилах после 1 января 2022 года, пониженный тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6%, причем на 20 лет.Это довольно выгодно для бизнеса, и правительство рассчитывает, что такое решение заинтересует инвесторов и на Курилах появятся новые рабочие места для местных жителей, а также ускорится развитие этих удаленных территорий, пояснял в начале февраля премьер-министр Михаил Мишустин.Необходимость разработки проекта продиктована отсутствием законодательного закрепления оснований для установления новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.Этот документ входит в пакет с другой правительственной инициативой, уже принятой Госдумой и вносящей изменения в Налоговый кодекс в части освобождения на 20 лет новых организаций на Курилах от налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов.В октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество.
https://ria.ru/20220607/putin-1793764201.html
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россия, экономика, курильские острова, госдума рф, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф
13:39 14.06.2022
 
Госдума снизила взносы на пенсионное страхование на Курилах

Госдума приняла закон о снижении взносов на пенсионное страхование на Курилах

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПоселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о снижении размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников для новых инвесторов на Курильских островах.
Документ вносит изменения в закон "Об обязательном пенсионном страховании в РФ", устанавливающие для инвесторов, зарегистрированных на Курилах после 1 января 2022 года, пониженный тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6%, причем на 20 лет.
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Это довольно выгодно для бизнеса, и правительство рассчитывает, что такое решение заинтересует инвесторов и на Курилах появятся новые рабочие места для местных жителей, а также ускорится развитие этих удаленных территорий, пояснял в начале февраля премьер-министр Михаил Мишустин.
Необходимость разработки проекта продиктована отсутствием законодательного закрепления оснований для установления новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Этот документ входит в пакет с другой правительственной инициативой, уже принятой Госдумой и вносящей изменения в Налоговый кодекс в части освобождения на 20 лет новых организаций на Курилах от налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов.
В октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество.
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РоссияЭкономикаКурильские островаГосдума РФМихаил МишустинВладимир ПутинПравительство РФ
 
 
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