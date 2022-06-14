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Госдума снизила взносы на пенсионное страхование на Курилах

Госдума снизила взносы на пенсионное страхование на Курилах - РИА Новости, 14.06.2022

Госдума снизила взносы на пенсионное страхование на Курилах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о снижении размера страховых взносов на обязательное... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:39

2022-06-14T13:39

2022-06-14T13:39

россия

экономика

курильские острова

госдума рф

михаил мишустин

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о снижении размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников для новых инвесторов на Курильских островах.Документ вносит изменения в закон "Об обязательном пенсионном страховании в РФ", устанавливающие для инвесторов, зарегистрированных на Курилах после 1 января 2022 года, пониженный тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6%, причем на 20 лет.Это довольно выгодно для бизнеса, и правительство рассчитывает, что такое решение заинтересует инвесторов и на Курилах появятся новые рабочие места для местных жителей, а также ускорится развитие этих удаленных территорий, пояснял в начале февраля премьер-министр Михаил Мишустин.Необходимость разработки проекта продиктована отсутствием законодательного закрепления оснований для установления новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.Этот документ входит в пакет с другой правительственной инициативой, уже принятой Госдумой и вносящей изменения в Налоговый кодекс в части освобождения на 20 лет новых организаций на Курилах от налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов.В октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество.

https://ria.ru/20220607/putin-1793764201.html

https://ria.ru/20220524/kurily-1790360168.html

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курильские острова

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, курильские острова, госдума рф, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф