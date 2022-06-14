23:05 14.06.2022 (обновлено: 23:17 14.06.2022)
В штаб-квартире НАТО обсудят поставки Украине тяжелого вооружения
Генсек НАТО Столтенберг: контактная группа по Украине обсудит поставки стране вооружения
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСклад с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Харьковской области, взятый под контроль российскими военнослужащими
Склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Харьковской области, взятый под контроль российскими военнослужащими. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Контактная группа по Украине будет обсуждать 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе поставки тяжелого вооружения Киеву, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам неформальных переговоров в Гааге с представителями руководства семи стран альянса.
"Да, у Украины должно быть больше тяжелого вооружения. НАТО и партнеры уже достаточно поставляют такого вооружения. Пятнадцатого июня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоится встреча контактной группы в поддержку Украины, созданной пару месяцев назад на базе в Рамштайне. Она координирует поставку Украине оружия, военного оборудования, в том числе тяжелого вооружения", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках альянсом тяжелого вооружения на Украину.