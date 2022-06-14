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В штаб-квартире НАТО обсудят поставки Украине тяжелого вооружения

В штаб-квартире НАТО обсудят поставки Украине тяжелого вооружения - РИА Новости, 14.06.2022

В штаб-квартире НАТО обсудят поставки Украине тяжелого вооружения

Контактная группа по Украине будет обсуждать 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе поставки тяжелого вооружения Киеву, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T23:05

2022-06-14T23:05

2022-06-14T23:17

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Контактная группа по Украине будет обсуждать 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе поставки тяжелого вооружения Киеву, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам неформальных переговоров в Гааге с представителями руководства семи стран альянса."Да, у Украины должно быть больше тяжелого вооружения. НАТО и партнеры уже достаточно поставляют такого вооружения. Пятнадцатого июня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоится встреча контактной группы в поддержку Украины, созданной пару месяцев назад на базе в Рамштайне. Она координирует поставку Украине оружия, военного оборудования, в том числе тяжелого вооружения", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках альянсом тяжелого вооружения на Украину.

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html

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брюссель

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Евгения Нефедова

в мире, украина, брюссель, нато